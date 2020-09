Incontro coi dirigenti scolastici: disponibile la diretta Facebook

In merito agli incontri organizzati dall’Amministrazione Comunale con i rappresentanti dei genitori e i dirigenti scolastici per discutere delle problematiche concernenti l’imminente ritorno a scuola, sarà possibile seguire alcuni appuntamenti anche da remoto attraverso la diretta sulla pagina Facebook istituzionale del Comune: “Città di Fasano”.

Il primo appuntamento è previsto per oggi 15 settembre, ore 17.00, presso il Chiostro dei Minori Osservanti in C.so Vittorio Emanuele (Fasano) con il Dirigente del Primo Circolo, prof Gennaro Boggia (non ci sarà diretta Facebook, poiché non autorizzata). Segue, sempre nella giornata odierna alle ore 19.00 (diretta Facebook), l’incontro con il dirigente dell’istituto comprensivo di Pezze di Greco, prof. Silvestro Ferrara. Saranno presenti anche l’assessore alla Pubblica Istruzione, Cinzia Caroli, e il sindaco Francesco Zaccaria. Modera l’incontro Mimmo Capozzi.

I prossimi incontri sono fissati per:

- mercoledì 16 settembre ore 18:00: Istituto Bianco – Pascoli, Dirigente prof.ssa Maria Conserva;

- giovedì 17 settembre ore 19:00: Istituto “Salvemini”, Dirigente prof.ssa Marella Convertino;

- venerdì 18 settembre ore 18:00: Liceo “Da Vinci”, Dirigente prof.ssa Maria Stella Carparelli.

«È tutto pronto per avviare (da oggi martedì 15 settembre e fino a venerdì 18 settembre) gli incontri con tutte le scuole della città per fornire chiarimenti sulla imminente riapertura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado – commenta l’assessore alla Pubblica Istruzione, Cinzia Caroli – Gli incontri sono rivolti a tutti i rappresentanti di classe e i consigli di circolo e d’istituto delle singole scuole. Abbiamo previsto anche una diretta Facebook (ove autorizzata). Affronteremo i seguenti temi:

- nuove regole a scuola per alunni e genitori;

- ingressi e uscite;

- distanziamento;

- uso della mascherina;

- escursioni didattiche;

- organizzazione didattica;

- colloqui con le famiglie;

- eventuale triage all’ingresso;

- in caso di febbre, quale il protocollo da seguire?

- assemblee di classe d’istituto;

- didattica mista».