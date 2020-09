Elezioni regionali e referendum: aperture degli Uffici Elettorali comunali

In occasione dello svolgimento del Referendum costituzionale e delle Elezioni Regionali del 20 e 21 settembre 2020, al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, il Sindaco rende conto che l’Ufficio Elettorale comunale, ai sensi dell’art. 1 comma 400, lett. g) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 rimarrà aperto nei seguenti giorni:

FASANO – piazza Ciaia n. 21

- da martedì 15 settembre a giovedì 17 settembre 2020 dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

- da venerdì 18 settembre a sabato 19 settembre 2020 dalle ore 09,00 alle ore 18,00;

- nei giorni della votazione (domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020) per tutta la durata delle operazioni di voto, cioè dalle 7,00 alle 23,00 di domenica e dalle 7,00 alle ore 15,00 di lunedì.

PEZZE DI GRECO – Delegazione in corso Nazionale n. 121

- sabato 19 settembre 2020 dalle ore 9,00 alle ore 18,00;

- nei giorni della votazione (domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020) per tutta la durata delle operazioni di voto, cioè dalle 7,00 alle 23,00 di domenica e dalle 7,00 alle ore 15,00 di lunedì.

MONTALBANO – Delegazione in via Teano n. 300

- sabato 19 settembre 2020 dalle ore 9,00 alle ore 18,00;

- nei giorni della votazione (domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020) per tutta la durata delle operazioni di voto, cioè dalle 7,00 alle 23,00 di domenica e dalle 7,00 alle ore 15,00 di lunedì.

Si sensibilizzano gli elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale e l’utilizzabilità della stessa (in quanto non siano esauriti tutti i diciotto spazi destinati all’apposizione del timbro del seggio attestante l’avvenuta espressione del voto) al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato al più presto, evitando di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.