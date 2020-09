Ancora guasta la linea telefonica di Palazzo di Città

Si informa la cittadinanza che, a causa di un problema tecnico dovuto al maltempo, come già comunicato lo scorso fine settimana, le linee telefoniche di Palazzo di Città sono momentaneamente non raggiungibili.

Il gestore della linea telefonica sta lavorando per riparare il guasto, rivelatosi ben più grave di quello preventivato in un primo momento, per permettere di ripristinare il servizio il prima possibile.

Pertanto, invitiamo i cittadini che dovessero averne bisogno, per ovviare al protrarsi del disservizio, a recarsi fisicamente presso gli uffici oppure a contattare quest’ultimi attraverso e-mail.

Al seguente link del sito istituzionale del Comune di Fasano è possibile trovare tutti gli indirizzi e-mail utili: https://fasano.etrasparenza.it/pagina25_articolazione-degli-uffici.html .

L’amministrazione si scusa per il disagio.