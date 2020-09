Riapertura scuole: convocati incontri tra dirigenti scolastici e rappresentanti di genitori

Alla luce delle numerose richieste di chiarimenti pervenute dalle famiglie in merito alla riapertura delle scuole (protocolli anti Covid-19) l’Amministrazione Comunale propone di incontrare i rappresentanti dei genitori al fine di fornire chiare e precise indicazioni relative alla prossima apertura scolastica (ingressi e uscite, utilizzo mascherine, eventuali triage, ecc.) e fugare definitivamente ogni fraintendimento a riguardo.

Si propone dunque una serie di incontri, da effettuarsi per ogni bacino scolastico alla presenza dei rispettivi Dirigenti e rappresentanti dei genitori, secondo il seguente calendario:

Martedì 15 settembre ore 17:00: Scuola “Collodi”, Dirigente prof. Gennaro Boggia;

Martedì 15 settembre ore 19:00: Istituto comprensivo Pezze di Greco – Montalbano – Pozzo Faceto, Dirigente prof Silvestro Ferrara;

Mercoledì 16 settembre ore 18:00: Istituto Bianco – Pascoli, Dirigente prof.ssa Maria Conserva;

Giovedì 17 settembre ore 19:00: Istituto “Salvemini”, Dirigente prof.ssa Marella Convertino;

Venerdì 18 settembre ore 18:00: Liceo “Da Vinci”, dirigente prof.ssa Maria Stella Carparelli;

Gli incontri si terranno presso il Chiostro dei Minori Osservanti in C.so Vittorio Emanuele, Fasano.

Non è calendarizzato un incontro per il Secondo Circolo in quanto la Dirigente prof.ssa Celeste Gennari ha già autonomamente convocato un incontro con i rappresentanti dei genitori.

«Stiamo organizzando insieme ai Dirigenti Scolastici della città, - ha commentato l’assessore alla Pubblica Istruzione Cinzia Caroli - che davvero ringrazio con tutto il cuore per la preziosa collaborazione e per il lavoro immane che stanno portando avanti in questo difficile momento,un ciclo di incontri rivolti ai genitori al fine di fornire delucidazioni ed informazioni chiare e utili relative alle riaperture delle nostre scuole, ai protocolli anti-covid di cui ciascuna scuola si è dotata e rispetto alle norme di comportamento cui attenersi. Incontreremo una scuola alla volta e gli incontri si svolgeranno nel pieno rispetto delle prescrizioni anti-covid, motivo per il quale abbiamo pensato, anche in accordo con i Dirigenti Scolastici, di aprire ai genitori rappresentanti regolarmente eletti nelle scuole.

Saranno loro che si faranno portavoce oltre agli articoli che i giornalisti presenti riterranno di pubblicare per dare eco a quanto si comunica. Ritengo che questa possa essere considerata un'iniziativa che va nella direzione di informare e confortare le famiglie e per evitare che si diffondano timori o peggio informazioni non veritiere.

Il periodo è molto difficile, ma tutti i tavoli tecnici sono stati attivati e stiamo facendo un lavoro di rete veramente incredibile.

Vorrei approfittare a pochi giorni dall'inizio delle lezioni, per fare i miei auguri di buon inizio a tutti gli studenti della città, agli insegnanti, a tutto il personale impegnato nella scuola e ai nostri Dirigenti Scolastici. Vorrei ringraziarli a nome dell'Amministrazione per il grande impegno profuso e per il lavoro che stanno facendo e che faranno nel corso di questo anno complesso che tuttavia affronteremo insieme con perseveranza e grande senso di responsabilità».