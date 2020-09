Covid-19, Zaccaria: «A Fasano nove positivi, guariti gli altri»

«Le autorità sanitarie ci hanno trasmesso le informazioni sulla situazione dei contagi da Covid-19 nel territorio di Fasano: degli undici casi comunicati il 27 agosto, a oggi rimangono nove positivi, che sono quotidianamente monitorati dalla ASL, mentre gli altri sono guariti».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

«Nelle ultime ore si è parlato molto del cluster rilevato all'interno di un'azienda agricola di Polignano a Mare: la Asl di Bari sta verificando tutti i contatti dei soggetti risultati positivi e a breve sapremo se ci sono cittadini fasanesi coinvolti.

Per aumentare il numero di tamponi effettuati quotidianamente, tra qualche giorno si potrà utilizzare il drive in di Fasano: uno strumento fondamentale per monitorare i soggetti a rischio e aumentare la sicurezza sanitaria dei nostri concittadini.

Invito tutti i cittadini al massimo rispetto delle norme sul distanziamento fisico: indossate ed esigete che venga indossata la mascherina negli orari e/o nei luoghi previsti.

Continuerò a informarvi costantemente e puntualmente sempre con i dati ufficiali che riceverò e vi esorto alla massima prudenza per la difesa della nostra salute».