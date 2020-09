L’associazione “Quattrozampe nel cuore”: un’associazione apartitica

L’associazione “Quattrozampe nel cuore” di Fasano, come da definizione nello Statuto, è una associazione apartitica.

«In periodo di elezioni – si legge nella nota dell’associazione - spesso si marcia su problematiche sociali per portare a sé consensi e voti, come nel caso che più ci riguarda da vicino, ovvero gli animali, dimenticandosene quasi del tutto all’indomani delle elezioni stesse.

Noi soci fondatori e membri dell’organo direttivo, ci dissociamo da qualunque schieramento di partito che sfrutta il mondo degli animali per avere consensi, e ci dichiariamo lontani da ogni forma di strumentalizzazione a riguardo.

Amare e proteggere il mondo intorno a noi, così come anche gli animali, lo si deve fare ogni giorno, con sacrificio e dedizione e soprattutto senza secondi fini. Non è necessario schierarsi o fondare partiti per questo, bisogna semplicemente applicare le regole minime di buona e giusta convivenza fra uomini, animali e ambiente, con rispetto e reciprocità».