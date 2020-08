Sorteggiati gli scrutatori per l’Election Day a Fasano

Si è svolto questa mattina, giovedì 27 agosto, nella Sala di Rappresentanza di Palazzo di Città il sorteggio dei 148 scrutatori che andranno a completare i seggi elettorali fasanesi per il referendum costituzionale e le elezioni regionali che si terranno il 20 e 21 settembre.

Di seguito l’elenco, sezione per sezione:

Sezione N. 1 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Collodi, n. 2 – Fasano

1 Baccaro Antonia Fasano 30.04.1970

2 Marino Michele Fasano 16.11.1993

3 Cicchiello Pasquale Fasano 29.04.1958

4 Laghezza Nicla Fasano 16.01.1999

Sezione N. 2 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Collodi, n. 2 - Fasano

1 Pagnelli Francesca Fasano 27.09.1976

2 Miceli Simona Fasano 16.10.1999

3 Potenza Ilaria Fasano 22.06.1994

4 Crastolla Oronzo Fasano 09.03.1974

Sezione N. 3 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Collodi, n. 2 - Fasano

1 Lombardi Tatiana Torino 13.08.1975

2 Orlando Vito Fasano 01.09.1955

3 Palmisano Vita Fasano 24.11.1999

4 Sasso Maria Fasano 27.06.1977

Sezione N. 4 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Collodi, n. 2 - Fasano

1 Crescenza Rosachiara Fasano 11.06.1999

2 Caramia Silvia Acquaviva delle Fonti 13.12.2001

3 Laguardia Uccio Fasano 21.05.1976

4 Cofano Leonardo Fasano 17.10.1990

Sezione N. 5 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Collodi, n. 2 - Fasano

1 Lippolis Angela Svizzera 14.07.1983

2 Saponaro Francesco Fasano 18.11.1995

3 Pignatelli Maria Fasano 20.12.1973

4 Orlando Stefania Bari 16.12.2000

Sezione N. 6 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Collodi, n. 2 - Fasano

1 Sarcinella Alessandra Fasano 27.07.1993

2 Convertino Giuseppina Fasano 09.04.1972

3 Di Leo Amalia Fasano 01.12.1983

4 De Carolis Mariangela Bari 29.10.1999

Sezione N. 7 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Galizia, n. 56-58 - Fasano

1 Lagalante Vincenzo Mannheim (D) 24.03.1978

2 Laporta Mariarosaria Fasano 28.07.1992

3 Magnifico Alessandra Maria Fasano 30.06.1986

4 Liuzzi Manuela Fasano 20.04.1997

Sezione N. 8 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Galizia, n. 56-58 - Fasano

1 Vinci Federica Fasano 20.01.2000

2 Angelini Olindo Bari 19.11.1996

3 Cisternino Rosanna Fasano 13.01.1989

4 Crescenzo Silvia Fasano 29.06.1984

Sezione N. 9 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Galizia, n. 56-58 - Fasano

1 Magnifico Miriam Fasano 20.04.1990

2 D’Ippolito Tiziana Fasano 15.12.1982

3 Mancini Giuseppe Fasano 21.01.1998

4 D’Amico Tiziana Fasano 20.08.1993

Sezione N. 10 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Galizia, n. 56-58 - Fasano

1 Diceglie Franca Fasano 29.03.1964

2 De Carolis Maira Fasano 04.08.1993

3 Orlando Domenico Fasano 22.08.1960

4 Conversano Lucia Fasano 08.12.1999

Sezione N. 11 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Mignozzi, n. 96 - Fasano

1 Curri Lucrezia Fasano 10.09.1996

2 Renna Angelita Fasano 20.09.1967

3 Napoletano Donato Fasano 23.03.1969

4 Di Bari Gaia Fasano 10.02.1998

Sezione N. 12 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Mignozzi, n. 96 - Fasano

1 Olive Vito Fasano 19.09.1997

2 Conversano Angela Fasano 08.12.1999

3 Moio Gennaro Putignano 11.05.1992

4 Lanzellotta Giuseppe Fasano 08.02.1989

Sezione N. 13 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Mignozzi, n. 96 - Fasano

1 Legrottaglie Angela Fasano 07.01.1981

2 Cincavalli Annarosa Fasano 07.01.1987

3 Legrottaglie Francesco Fasano 01.06.1979

4 Sabatelli Angelo Fasano 28.05.1996

Sezione N. 14 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Mignozzi, n. 96 - Fasano

1 Maggi Sonia Monopoli 06.08.1998

2 Conversano Michele Fasano 08.12.1999

3 Liuzzi Nicola Fasano 10.04.1994

4 Tauro Giuseppe Fasano 15.03.1969

Sezione N. 15 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Mignozzi, n. 96 - Fasano

1 Tinella Carlo Fasano 20.11.1997

2 Marsiglia Maria Antonietta Fasano 21.03.1985

3 Rubino Teresa Putignano 30.08.1980

4 Ostuni Alessio Monopoli 30.05.1996

Sezione N. 16 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Mignozzi, n. 96 - Fasano

1 Laporta Giuliana Fasano 28.04.1997

2 Capri Francesca Fasano 14.07.1974

3 Decarolis Livia Fasano 15.04.1966

4 Convertini Miriam Fasano 23.08.1993

Sezione N. 17 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Galizia, n. 56-58 - Fasano

1 Giannoccaro Filomena Fasano 18.05.1965

2 Palmitessa Angela Fasano 12.06.1968

3 Blonda Stefania Fasano 28.05.1969

4 Diceglie Gianluca Fasano 27.05.1992

Sezione N. 18 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Galizia, n. 56-58 - Fasano

1 Zizzi Madia Ostuni 07.11.1963

2 Caramia Angelo Fasano 21.06.1971

3 Schiavone Antonella Fasano 26.09.1975

4 Di Bari Alma Fasano 19.02.1979

Sezione N. 19 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Mignozzi, n. 96 - Fasano

1 Zaccaria Antonella Bari 17.01.2000

2 Delliturri Giusy Milano 25.01.1998

3 Crescenza Mirella Fasano 28.12.2000

4 Palazzo Rosangela Fasano 02.04.1959

Sezione N. 20 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Collodi, n. 2 - Fasano

1 Potenza Donatella Fasano 21.09.1980

2 Orlando Gianbenedetto Fasano 29.06.2000

3 Dell’Aquila Serena Fasano 06.10.1986

4 Marzolla Maria Fasano 24.12.1966

Sezione N. 21 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Collodi, n. 2 - Fasano

1 Mileti Angela Fasano 28.05.1998

2 Legrottaglie Miriana Fasano 05.04.1998

3 Convertino Anna Fasano 03.05.1974

4 Fasano Giovanni Fasano 12.10.1995

Sezione N. 22 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Collodi, n. 2 - Fasano

1 Fanizza Giacomo Fasano 27.11.1996

2 Fasano Antonella Fasano 26.08.1996

3 Calella Carmela Monopoli 23.10.1963

4 Radesco Antonio Bari 24.12.1995

Sezione N. 23 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via degli Scavi, s.n. - Savelletri

1 Palmisano Alma Antonella Putignano 17.04.1992

2 Paganin Federica Monopoli 10.08.1998

3 Dirienzo Simona Fasano 04.01.1997

4 Soleti Angelica Fasano 27.03.1966

Sezione N. 24 – Palazzo dei Congressi con sede in Viale Toledo, n. 1 – Selva di Fasano

1 Argento Antonella Fasano 03.07.1998

2 Panucci Antonella Fasano 23.11.1997

3 Moscato Mariagrazia Fasano 20.09.1996

4 Micoli Graziana Fasano 18.08.1990

Sezione N. 25 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Bertani, n. 19 – Pezze di Greco

1 Carparelli Leonardo Fasano 15.01.2001

2 Pagnelli Francesca Fasano 04.10.1995

3 Diceglie Domenica Torino 31.01.1967

4 Micoli Marta Fasano 29.10.1961

Sezione N. 26 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Bertani, n. 19 – Pezze di Greco

1 Pentassuglia Maria Fasano 24.11.1970

2 Caramia Vita Fasano 03.03.1959

3 Spaducci Alessandro Torino 18.01.1982

4 Montanaro Elvenio Fasano 09.11.1998

Sezione N. 27 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Bertani, n. 19 – Pezze di Greco

1 Cedro Gina Martina Franca 13.12.1991

2 Ignazzi Rosanna Fasano 27.04.1986

3 Cofano Vito Fasano 17.10.1986

4 Caroli Antonella Fasano 03.08.1986

Sezione N. 28 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Bertani, n. 19 – Pezze di Greco

1 Cicchiello Giovanna Fasano 01.04.1961

2 Ostuni Giuseppe Fasano 05.10.2000

3 Petrosillo Mattia Antonio Putignano 05.09.2000

4 Barletta Angelica Fasano 17.10.2001

Sezione N. 29 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Bertani, n. 19 – Pezze di Greco

1 Lippolis Marialuisa Fasano 24.03.1998

2 Laghezza Donato Fasano 23.07.1993

3 Galizia Veronica Fasano 20.03.1976

4 Ancona Ivana Fasano 09.03.1986

Sezione N. 30 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Piazza del Santuario, s.n. – Pozzo Faceto

1 Carparelli Annalisa Trani 02.09.1976

2 Di Tano Giovanna Fasano 18.01.1986

3 Colucci Anna Maria Fasano 03.05.1969

4 Colucci Rosa Fasano 02.05.1963

Sezione N. 31 – Ex Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Diaz, s.n. – Speziale

1 Sabatelli Antonella Fasano 13.05.1998

2 Pentassuglia Giovanna Fasano 11.12.1990

3 Giuliani Madia Putignano 06.11.1998

4 Ancona Pasquale Fasano 27.08.1994

Sezione N. 32 – Edificio Scuola Media con sede in Via M. Scevola, s.n. – Montalbano

1 Morelli Margherita Fasano 16.12.1986

2 Palmisano Gabriele Putignano 15.11.2000

3 Potenza Michele Mesagne 21.06.1988

4 Pantaleo Cesare Fasano 30.05.1994

Sezione N. 33 – Edificio Scuola Media con sede in Via M. Scevola, s.n. – Montalbano

1 Legrottaglie Antonio Fasano 25.05.1999

2 Cincavalli Valentina Fasano 19.02.1998

3 Bagorda Marianna Fasano 13.09.1970

4 Scarafile Ilenia Pasqua Monopoli 02.04.1995

Sezione N. 34 – Edificio Scuola Media con sede in Via M. Scevola, s.n. – Montalbano

1 Potenza Anna Fasano 20.12.1979

2 Olive Veneranda Fasano 29.04.1997

3 Intini Margherita Putignano 01.03.1977

4 Losavio Lucia Bari 02.11.1955

Sezione N. 35 – Palazzo dei Congressi con sede in Viale Toledo n. 1– Selva di Fasano

1 Legrottaglie Angelica Monopoli 29.06.1978

2 Narciso Rita Fasano 01.02.1996

3 Palmisano Donato Fasano 01.10.1970

4 Delego Maria del Carmen Fasano 30.08.1984

Sezione N. 36 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Mignozzi, n. 96 – Fasano

1 Buongiorno Fulvio Fasano 09.06.1995

2 D’Onofrio Vita Putignano 05.11.1971

3 Moio Diego Putignano 07.09.1996

4 Marino Raffaele Gioia del Colle 21.09.1967

Sezione N. 37 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Mignozzi, n. 96 – Fasano

1 Saladino Lucrezia Fasano 07.12.1972

2 Ostuni Caterina Fasano 05.09.1992

3 Zizzi Anna Fasano 06.09.1969

4 Dirienzo Marika Fasano 11.09.1993