Domenica scorsa 23 agosto, si è svolta la serata di chiusura della 50ª edizione della Mostra Fasanese dell’Artigianato.

L’evento si è tenuto all’interno del Palazzo dei Congressi della Casina Municipale, con Mimmo Capozzi, responsabile della Comunicazione Istituzionale del Comune di Fasano, che ha scandito magistralmente i tempi della manifestazione, iniziata con un intervento musicale di Mariateresa Maggi e un simpatico sketch di Valerio Bianco e Carmen Pistoia.

A fare gli onori di casa il Sindaco Francesco Zaccaria, seguito per i saluti istituzionali dal Presidente della Commissione Bilancio Fabiano Amati, dal vicepresidente della Provincia di Brindisi Giuseppe Pace e dall’Assessore alle Attività Produttive Luana Amati.

Capozzi ha poi proseguito presentando i membri dell’Associazione “U’Mèstre”, Giovanni Laguardia, Tommaso Potenza, Vito Olive, Vito Pugliese, Valentina De Carolis, Sante Musa, Mariateresa Maggi, Palmina Cannone, ed il presidente Alfonso Belfiore che ha preso la parola per un doveroso intervento di ringraziamento.

A mantenere alto il ritmo della serata ci hanno pensato gli intermezzi musicali di Valerio Bianco, Gino Laterrenia, Luisa Pinto, Maria Teresa Amato e Roberto Masi, che hanno introdotto il Sindaco Zaccaria, il Consigliere Amati, il Vicepresidente Pace, l’Assessore Amati ed il presidente Belfiore alla consegna delle pergamene di riconoscimento agli ex sindaci che hanno avuto un ruolo importante nella continuità e nell’espansione della Mostra Fasanese dell’Artigianato: Pietro Dell’Anno ( pergamena ritirata da Gino Bianco), Orazio Ferrara (pergamena ritirata dalla figlia Rosaura), Sante Nardelli ( pergamena ritirata da Tommaso Potenza), Nicola Latorre, Donato De Carolis, Vito Ammirabile, Lello Di Bari, Gianleo Moncalvo e l’ex-presidente della Regione Puglia Giuseppe Martellotta.

A seguire sono state consegnate le pergamene ricordo alle sei associazioni che hanno collaborato alla riuscita della 50ª edizione: Associazione “Pro Selva”, Associazione “La Scamiciata”, Societa’ Operaia Di Fasano, Associazione Culturale Calliope, Vg Architetti e Tommaso Potenza.

Consegnati inoltre gli attestati ai 24 collaboratori esterni che hanno reso possibile la realizzazione di tutti gli eventi collegati alla mostra: Associazione Musicale “I. Ciaia”, Associazione Culturale “Menti Ardenti”, Lions Club Fasano Host, Ciro Greco, Mose’ Schiavone, l’A.N.F.I, Ipsia “G. Ferraris” Di Fasano, Kevin Natola, Alessandro Ostuni, Mimmo Capozzi, Francesca Radesco, Anna Schena, Rossella De Mola, Melania De Mola, Valerio Bianco, Giovanna Di Tano, Maria Teresa Amato, Fabiola Gargiulo, Stefania Latorre, La Bottega Del Mobile di Samuele Schena, Florovivaistica Di Antonello Troìa, Mario Rosato (che per l’occasione ha lasciato a Gianleo Moncalvo la sua macchina fotografica per immortalare l’evento), Uccio Laguardia e Caffè Bella Napoli.

Il momento più importante della serata è stata la consegna degli attestati ai 45 espositori che hanno reso memorabile questa 50ª edizione della Mostra: Associazione Fatto In Bottega, Adelaide Forcella, I Lumi Del Faso Di Sante Musa, Cangiani Alfio Factory, Bottega D’arte Di Bartolomeo Putignano, Mariangela Distante, Falegnameria di Vito Legrottaglie, Luigi Laterrenia – Con Menzione Speciale, Giovanni Nistri – Con Menzione Speciale, Antichità di Maria Lacirignola, Terraferma di Giovanni Diele, Iacobellis , Salvatore Spaltro, Panificio Rosselli di Davide Furleo Semeraro, Umberto Narcisi, Forma D’arte di Donato Ippolito, Egvisual, Malvoni Caminetti di Malvoni Leonardo, Petrale di Calella Stefano, Alba Decor di Albanese Federico, Bianca Maria Scarinci, Giúinlab di Anna Di Bello e Giambattista Giannoccaro, Baronesse Ceramics di Mariaelena Venturini Buongiorno, Shisky Concept Space di Giuseppe Scarpa, Roberta Ieva, Elena Savino, Vetreria Fasanese di Ladogana Cosimo, Belfiore Marmi dei F.Lli Belfiore , Daf , Design Ulivo di Olive Giuseppe, Lorusso Donato - Infissi, Leonardo Capri, Martino Murat, Santoro, Domenico Mangini, Mauro Martellotta, Associazione “La Fontanella”, Giuliana Trapani, Rosa Panaro, Pistoia, Genoveffa Ferrara, Giovanna Lapenna, Isa Pezzolla, Migailo, Vincenza Giannoccaro, Mario Cofano, Università del TempoLibero “San Francesco D’Assisi” di Fasano.

In chiusura, dopo l’intervento di Tommaso Potenza e i doverosi ringraziamenti dell’assessore Luana Amati, si è proceduto con il taglio della grande torta e la foto ricordo che resterà negli annali di questa istituzione tutta fasanese che è la Mostra dell’artigianato.

«Una ricorrenza prestigiosa quella di quest’anno, frutto di uno sforzo corale che ha visto confermato e migliorato il lavoro congiunto degli organizzatori con le istituzioni.

Una edizione celebrativa che meritava tanto impegno ed entusiasmo e che ci ha portato in questi giorni di fiera anche a raccontare la storia dei nostri Artigiani, la storia del nostro Paese, di un Paese che ha voglia di fare e di fare bene e di guardare al futuro con intraprendenza e fiducia nelle proprie capacità.

Lo abbiamo colto, pure, negli occhi emozionati dei diversi Artigiani, nostri concittadini che abbiamo voluto premiare per i loro 50 anni di attività: sguardi pieni di fierezza di essere Artigiani che incontravano i nostri gioiosi per averla messa in luce.

E per ricostruire la storia abbiamo, inoltre, voluto che nella serata conclusiva fossero presenti anche i diversi Sindaci che, negli anni, si sono adoperati per mantenere vivo l’interesse verso questa categoria produttiva.

Ho avuto l’onore e l’onere di guidare l’organizzazione della Fiera per 5 anni ininterrottamente ed al calare del sipario su questa 50’ edizione mi sento di affermare che la Mostra può e deve solo crescere e, per far questo, da domani tutti assieme – come abbiamo fatto per realizzare questa splendida edizione - dovremo rimboccarci le maniche per preparare una nuova edizione magari anche con un nuovo volto».