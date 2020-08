Viabilità, da lunedì torna il senso unico sulla s.s.172 dir

L’Amministrazione Comunale informa che ANAS e la ditta appaltatrice hanno stabilito che la s.s. 172dir, dal prossimo lunedì 24 agosto, sarà rinstaurato il senso unico di marcia sul tratto di strada interessato dai lavori di messa in sicurezza, per consentirne il completamento. Il piano di viabilità sarà quindi lo stesso che ha regolato l’arteria stradale sino al 6 agosto u.s.

Le due arterie secondarie denominate “viale Monte Cannone (viale Giardinelli)” e “via Vecchia di Laureto” manterranno la viabilità esistente, ovvero il senso unico di marcia in discesa per “viale Monte Cannone (viale Giardinelli)” e in salita per “via Vecchia di Laureto”.