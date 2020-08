Degrado alla Villa di San Francesco: la denuncia dell'associazione "Iniziative per Fasano"

«L'Associazione Culturale "Iniziative per Fasano" – si legge nella nota invitaci dell’associazione -, costituitasi grazie alla volontà dei Soci Fondatori, dopo una raccolta di circa 1200 firme dei Cittadini di Fasano, stanchi di vedere Io stato di abbandono in cui versava la Villa di San Francesco, con la vasca trasformata in un grande vaso pieno di sterpaglie ed erbacce rinsecchite, si mobilitò con un moto di orgoglio, incontrando diverse volte gli Amministratori Comunali, affinché quello stato di degrado cessasse e decise di utilizzare proprio il simbolo della vasca, quale logo dell' Associazione stessa.

Si decise di "adottarla" con un impegno quotidiano, da parte dei nostri associati e si era riusciti grazie alla volontà dell'Amministrazione Comunale a farla rivivere, grazie al ritorno di tanti bambini, che si facevano accompagnare dai propri genitori, a portare il mangime ai pesciolini rossi, che erano tornati nella vasca.

Cominciarono ad evidenziarsi alcune criticità, che poi sono le stesse con cui ci siamo imbattuti, quando abbiamo messo mano per la rivalutazione della Piazza Luisa Sanfelice e più dì recente, la Villa di Sant'Antonio: lancio di monetine e sassi, lattine vuote e cicche e pacchetti di sigarette vuoti, abbandonati nelle aiuole, anziché negli appositi raccoglitori, deiezioni canine abbandonate da padroncini incivili, anziché essere smaltiti negli appositi contenitori, messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

È sempre incombente il rischio di addivenire alle cosiddette vie di fatto, con qualche soggetto che sembra quasi provocare, chi si impegna per la riqualificazione dei siti in cui si interviene, con opera dì messa a dimora di piante e fiori donati dai soci e dai Cittadini.

Con diverse richieste, abbiamo chiesto agli Amministratori, di cercare di garantire ai luoghi oggetto di interventi, una vigilanza degli stessi attivando sistemi di videosorveglianza che possano permettere di individuare gli incivili e scappati di casa, che si divertono a danneggiare il bene comune della Collettività Fasanese.

Ciò premesso abbiamo appreso da un notiziario trasmesso la scorsa settimana, dall'emittente radiofonica locale Radio Diaconia, che la Giunta Comunale, con deliberazione n° 165 del 24/07/2020, approvata con immediata eseguibilità ed avente ad oggetto: "Villetta di San Francesco in Fasano. Atto di indirizzo", ha espresso il proprio indirizzo al prosieguo da parte della ditta proprietaria del chiosco di distribuzione delle bevande, all'occupazione dello spazio presso la Villetta, fino al 31.12.2020. "a condizione che venga garantita da parte della stessa la manutenzione de verde, la riqualificazione dell'intera area a proprie spese ed in particolare della pitturazione della recinzione le opere di manutenzione straordinaria occorrenti per il funzionamento della storica fontana ivi ubicata e la custodia dell'area".

Rileviamo che sono trascorsi più di 20 giorni, da quando la Giunta Comunale ha approvato la delibera e che nella Villa di San Francesco, tutto è rimasto, cosi come purtroppo, la ritrovammo vandalizzata il 03.05.2020, alla riapertura dei parchi, dopo l'entrata in vigore dei DPCM che ne avevano disposto la chiusura.

Restiamo fiduciosi, che con la riapertura delle attività, la ditta che ha ottenuto il proseguo della gestione dela Villa di San Francesco, si attivi fattivamente, per dar seguito a quanto previsto nella Delibera».