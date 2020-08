L’associazione “U’mbracchie” di Fasano, più volte, ha sostenuto che il recupero del centro antico, per il quale si batte da anni, si declina, necessariamente, anche attraverso una puntuale regolamentazione delle modalità di restauro, delle tipologie di tinteggiatura e della qualità dei materiali che devono imporsi (!) nella manutenzione dei prospetti e delle facciate degli edifici pubblici e privati che li insistono. Nonostante alcune nostre proposte avanzate in diverse occasione, nessuna discussione è stata avviata.

Per questo, abbiamo costituito, con il contributo volontario, appassionato e completamente gratuito di alcuni professionisti, un gruppo di lavoro per predisporre per il centro antico (umbraculum) fino all’edificato ottocentesco e del primo novecento, un documento di linee metodologiche per la redazione di un “Piano del colore” e per elaborare un “Manuale delle buone pratiche di restauro”.

Ringraziamo, per tanto, l’arch. Annarita Angelini, l’arch. Pietro Cupertino, la dott.ssa Margherita La Torre, l’ing. Ambrogio Potenza ed il dott. Giacomo Fanizza. Questo lavoro -aperto al contributo di tutti coloro che condividono il nostro intendimento - ha l’ambizione di diventare, prima ancora che regola giuridica, patrimonio culturale e traccia di una sensibilità alla bellezza del paesaggio urbano del centro antico condivisi dalla città.

Obiettivo prioritario è inserire le suddette linee metodologiche all’interno del Regolamento edilizio in discussione; riteniamo, infatti, che attendere il PUG possa risultare soluzione quanto meno tardiva, se consideriamo l’arbitrio ed il cattivo gusto che, in molti interventi di manutenzione-restauro, continuano a perpetrarsi indisturbati. Il lavoro che realizzeremo, del quale lasceremo traccia in una pubblicazione, sarà a disposizione anche per il percorso di ascolto e di condivisione che la procedura per l’adozione del PUG contempla, come strumento indispensabile di costruzione dal basso delle norme urbanistiche.

Di seguito, alcuni esempi di interventi non coerenti con il contesto e la tradizione della nostra tipica architettura e del nostro paesaggio urbano. L’intento è anche quello di individuare forme di finanziamento, ovvero altra modalità di aiuto, al ripristino e alla riqualificazione delle facciate e dei prospetti compromessi.