Dopo il successo dell’edizione 2019, torna a Torre Canne, oggi, 13 agosto, la Color Vibe.

La corsa “Color Vibe” è una manifestazione sportiva, non competitiva e non cronometrata, nella quale i partecipanti possono percorrere i 5 chilometri del tracciato a varie andature (camminando, correndo, saltando, ballando), con l'unico scopo di divertirsi e trascorrere una giornata in allegria, al termine della corsa, che si svolge su 2 giri del circuito da 2.5 km, ci sarà il Color Party dove tutti i partecipanti verranno colorati con polvere atossica e lavabile.

Già dalla tarda mattinata, ci si potrà recare allo Start in zona porto, dove gli iscritti potranno ritirare maglia, colori e zainetto, mentre chi non ha effettuato l'iscrizione on line potrà farlo sino alle ore 17:30. Alle 18 il via della manifestazione.

Il percorso prevede la partenza dal piazzale antistante via Eroi del Mare, per poi proseguire su via Eroi del Mare, sino al punto colore nella piazza antistante via Caprera, via Marsala, Pineta di via Messina (dall’angolo con via Ischia), via Imperia, via Eroi del Mare (fine giro 1) per arrivare dopo il secondo giro al Piazzale antistante via Eroi del Mare.

La manifestazione si svolgerà nel massimo rispetto della normativa vigente anti Covid-19: le attività sono organizzate con gli accorgimenti volti ad accogliere la normativa nazionale e regionale relativamente alle manifestazioni all’aperto e sale da ballo.

Il limite di partecipanti è fissato a 1000 persone con controllo degli accessi, distribuzione a tutti i partecipanti di mascherina protettiva, con obbligo di utilizzo nel caso di impossibilità a mantenere la distanza di 1m con altri partecipanti, disponibilità di gel disinfettante all’ingresso e in punti strategici dell’area utilizzata per la manifestazione, identificazione all’interno dell’area utilizzata per la manifestazione delle postazioni da utilizzarsi per ogni partecipante, con distanziamento di 1m su ogni lato.

«Correre fa bene ed aiuta a stare bene, – ha dichiarato il consigliere comunale Antonella Schena - quale migliore occasione di condividere con la famiglia, gli amici o colleghi un momento di sano divertimento. Questo è il senso della Color Vibe un inno al divertimento contrassegnato dai colori che non sono altro che polveri assolutamente naturali che regalano magia e allegria al contesto a ritmo di musica. Un modo magico per consolidare l’importanza dello stare insieme con lo scopo unico di allentare lo stress e il carico di lavoro accumulato. Di concerto con le attività commerciali abbiamo volutamente scelto il periodo delle ferie, come l’anno scorso, per dare luogo a questa manifestazione con l’augurio rivolto a tutti, residenti e turisti, di trascorrere una serena e felice vacanza con un un’unica doverosa raccomandazione quest’anno... divertiamoci mantenendo le giuste distanze».