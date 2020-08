Antonio Scianaro è il nuovo responsabile del Laboratorio Analisi al “San Giacomo” di Monopoli

Il Dott. Antonio Scianaro ha ottenuto qualche giorno fa un nuovo e importante incarico presso l’ospedale "San Giacomo” di Monopoli.

Sarà lui, infatti, a dirigere, per i prossimi 5 anni, il Laboratorio Analisi del plesso monopolitano.

La nomina, deliberata dal direttore generale Antonio Sanguedolce, decorre dallo scorso 1° agosto.

Nato il 22 febbraio 1959 a Bari e residente a Fasano, laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Microbiologia Medica, per anni ha ricoperto il ruolo di Dirigente Responsabile dei Laboratori Analisi all'ex ospedale “Umberto I” di Fasano e dell’ospedale di Ostuni.

Nel corso degli anni ha acquisito particolare esperienza nell'ambito della Patologia Clinica che ora mette a disposizione del “San Giacomo”.