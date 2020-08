Annullo filatelico per onorare la 50ᵃ Edizione della Mostra Fasanese dell’Artigianato Copyright: n.c.

Evento di grande importanza giovedì 13 agosto per onorare la 50ᵃ Edizione della Mostra Fasanese dell’Artigianato e i 70 anni dalla sua nascita, il comitato organizzatore ha deciso di fare un regalo ai visitatori: in collaborazione con Poste Italiane e Telecomunicazioni, ha creato un annullo filatelico ad hoc per i 50 anni della fiera fasanese del “fatto a mano”.

Il sigillo verrà presentato al Palazzo dei Congressi della Selva di Fasano, in cui sarà allestito uno stand con i responsabili di Poste Italiane.

Dalle ore 17:00 alle 21:00, sarà possibile apporre il timbro di “annullo” su una delle quattro splendide cartoline commemorative della storica mostra fasanese.