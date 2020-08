Riapre il seggio elettorale della Selva di Fasano

Fasanomusica, la pianista pugliese Mastrandrea presenta il suo nuovo album in Piazza Mercato Vecchio

Mondi Paralleli in concerto! Domani, giovedì 6 agosto in Piazza Mercato Vecchio a Fasano Daniela Mastrandrea ritorna al suo pubblico dal vivo. La compositrice e pianista pugliese dopo una seguita, fitta e intensa attività live in streaming, riprende la sua attività concertistica