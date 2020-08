Consegna dei fondi raccolti negli scorsi giorni per Ivan Fumarola

Si svolgerà mercoledì prossimo, 12 agosto, nella Sala Stampa dello stadio Vito Curlo, con inizio alle ore 15, la conferenza stampa nel corso della quale sarà rivelata e consegnata alla famiglia di Ivan Fumarola la cospicua cifra raccolta negli scorsi giorni a margine della 1^ edizione del Trofeo “Sorrisi Biancazzurri”.

Straordinaria e commovente è stata la risposta del popolo fasanese (ma non solo), che ha contribuito molto generosamente all’appello fatto dall’Area Solidale dell’associazione Il Fasano Siamo Noi per poter contribuire alle ingenti spesi necessarie per affrontare le future battaglie che attendono il piccolo grande eroe Ivan, affetto da un raro Sarcoma di Ewing al 4°stadio che lo ha già costretto, nonostante la tenera età (compirà sei anni a dicembre), a ben dieci cicli di chemioterapia e ad un trapianto di cellule staminali.

Alla conferenza stampa, unitamente alla famiglia, parteciperà anche lo stesso Ivan, provvisoriamente dimesso dall’ospedale. Pertanto, oltre a tenerci particolarmente alla presenza degli organi di informazione (unici ad i quali è consentito l’accesso), sarà fondamentale, più che in altre circostanze, rispettare le distanze interpersonali ed indossare la mascherina.

A margine dell’incontro ci sarà infine la cerimonia di premiazione della squadra “Gli amici di Marco”, vincitrice del 1° Trofeo “Sorrisi Biancazzurri”.