Già dell’anno scorso, quando l’idea partì un po’ per gioco, il giornale “Amazing Puglia” ha stilato una classifica delle città pugliesi dove si vive meglio.

Sono 70 i comuni selezionati nella classifica 2020 attraverso diversi indicatori:

1) Stabilità amministrativa;

2) vivacità culturale e imprenditoriale;

3) presenza di infrastrutture.

4) qualità della pubblica istruzione e presenza di corsi universitari;

5) aree verdi e piste ciclabili;

6) progetti presentati e/o finanziati;

8) sicurezza e ordine pubblico;

9) qualità dei trasporti pubblici;

10) attenzione verso i disabili;

11) servizi ai turisti;

12) qualità dell’offerta della ristorazione;

13) indici della raccolta differenziata;

14) possibilità di fare shopping;

15) cura e decoro dei centri storici.

Il podio lo hanno conquistato Bari, Monopoli e Lecce, rispettivamente al primo, secondo e terzo posto. A seguire, al decimo posto si posiziona anche la nostra Fasano.

«Siamo coscienti che questa classifica scatenerà qualche critica e malumori campanilistici – riporta l’articolo di Puglia Amazing - , ma vi invitiamo a guardarla per quello che é: un tentativo di stimolare dibattiti, un incentivo per sindaci e amministrazioni locali ad uno sforzo a migliorare e migliorarsi ancora di più, affinché sia l’intera Puglia a trarre beneficio da una corretta gestione del territorio.

C’è un’altra “avvertenza” di cui i lettori devono tenere conto. Quasi sempre la percezione della bellezza e della vivibilità di un luogo sono diverse a seconda di chi lo guarda: se è un residente a giudicare la propria città, spesso metterà in risalto le problematiche irrisolte; se invece è un turista o un non residente, a finire in primo piano saranno le cose belle e che funzionano. Fatta questa precisazione, non bisogna mai dimenticare che nessuna città è perfetta, nemmeno quelle che occupano il podio della nostra classifica. Tutte sono migliorabili, ma nessun sindaco ha la bacchetta magica, anche se i cittadini impazienti pensano che si possa cambiare una città dall’oggi al domani».