1° Trofeo “Sorrisi Biancazzurri”

Si svolgerà il prossimo 3 agosto la 1^ edizione del Trofeo “Sorrisi Biancazzurri”, festa sportiva in ricordo di Fabrizio Bianci, Giovanni Cosenza, Giovanni Custodero, Nicola Marsiglia, Leo Orlandino, Vito Palmisano, Marco Semeraro e di tutti gli amici della Fasano biancazzurra che hanno lasciato la vita terrena e che a causa dell’emergenza Covid non hanno potuto “veder” organizzate le singole e consuete manifestazioni a loro personalmente dedicate.

Come da denominazione dell’evento però, non si tratterà di un memorial, ma di una serata all’insegna del divertimento, della goliardia, della gioia e dell’aggregazione, a partire dal torneo calcistico che avrà inizio alle 19 e che vedrà affrontarsi senza eccessi agonistici otto compagini, le quali si sfideranno sul verde prato del Vito Curlo in gare da 15 minuti ad eliminazione diretta.

Parallelamente alla manifestazione sportiva, ci saranno musica, un ricco angolo dedicato al food & beverage, il banchetto del materiale firmato US Città di Fasano ed Il Fasano Siamo Noi, e la postazione dedicata ai tesseramenti 2020/21, la cui campagna inaugurata negli scorsi giorni vede la possibilità di partecipare all’attività dell’associazione con due tipologie di sottoscrizione, classica da 20€, e da 50€ con la quale è compreso un voucher per assistere ad una gara interna di campionato del team biancazzurro in qualsiasi settore dello stadio.

All’evento è inoltre collegata la prima iniziativa della nuova annata dell’area solidale de Il Fasano Siamo Noi, con parte dei proventi della serata che saranno devoluti a favore del piccolo Ivan Fumarola di Montalbano, affetto da una grave malattia (Sarcoma di Ewing al 4°stadio) e costretto a nuove, impegnative e costose cure dopo aver già affrontato ben dieci cicli di chemioterapia ed un trapianto di cellule staminali.

Vi aspettiamo numerosi dunque per contribuire a questa importante causa e per partecipare insieme a noi ad un evento rigorosamente contrassegnato da “sorrisi biancazzurri”.