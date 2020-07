Festeggiamenti in onore del Santo Patrono a Savelletri: ecco il calendario

I festeggiamenti in onore di san Francesco Da Paola a Savelletri si terranno nella prima decade di agosto secondo il seguente calendario:

Triduo di preparazione

Giovedì 6 agosto

Ore 18.30 Rosario

Ore 19.00 Santa Messa: preghiamo per il nuovo parroco

Presiede don Vito Mignozzi, preside della Facoltà Teologica Pugliese

Venerdì 7 agosto

Ore 18.30 Rosario

Ore 19.00 Santa Messa: preghiamo per le vocazioni sacerdotali e religiose

Presiede don Roberto Massaro, rettore del seminario vescovile

Sabato 8 agosto

Ore 18.30 Rosario

Ore 19.00 Santa Messa: preghiamo per tutti coloro che lavorano in mare

Presiede don Sandro Ramirez, priore di Fasano

Festa di San Francesco da Paola

Domenica 9 agosto

In mattinata: omaggio musicale della Banda "Ignazio Ciaia" di Fasano per le vie della frazione

Ore 9.30 Santa Messa presieduta da don Artur Pina

Ore 18.30 Rosario

Ore 19.00 Santa Messa presieduta da S. Ecc. Rev.ma Mons. Giuseppe Favale, vescovo di Conversano-Monopoli

Si ricorda che per le prescrizioni anti covid i posti a sedere in chiesa sono 120 e non è possibile stare in piedi.

Dichiara don Sandro Ramirez, amministratore della parrocchia di Savelletri e priore di Fasano:

«I festeggiamenti ci saranno anche quest'anno, sia pure in tono minore. Certamente non mancherà l'essenziale: e cioè la celebrazione della Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo. Dal 18 luglio il Vescovo ha dato il permesso di far girare le bande, la mattina della festa, per le vie dei paesi per portare un annuncio gioioso: un benefattore ha voluto donare a Savelletri il giro della banda nella nostra frazione. Affidiamo a San Francesco da Paola la nostra comunità che si prepara anche ad accogliere il nuovo parroco, don Francesco Zaccaria».