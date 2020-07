Sei nuovi casi di contagio da Covid-19 a Fasano, il sindaco invita alla massima prudenza

«Le Autorità competenti ci hanno ufficialmente comunicato che ci sono sei nuovi casi di contagio da Covid-19 nel territorio di Fasano».

A comunicarlo è il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

«I nuovi ammalati fanno tutti parte dello stesso nucleo familiare: il contagio proviene da due persone rientrate dall’Albania, di cui la stampa ha dato notizia nei giorni scorsi e ora ricoverate all’ospedale “Perrino” di Brindisi; gli altri quattro loro parenti ammalati sono in isolamento domiciliare.

La ASL di Brindisi sta seguendo i casi con la massima attenzione e sta monitorando in modo capillare i contatti stretti avuti da tutti i contagiati.

Per parte mia, pur invitando tutti a mantenere sobrietà ed equilibrio, non posso che chiedervi prudenza e massimo rispetto delle norme di distanziamento sociale: la mascherina va usata nei luoghi affollati, e non portata inutilmente sotto il mento o appesa all’orecchio, e gli assembramenti vanno sempre evitati.

Spero inoltre che quanto accaduto spinga chi di dovere a controllare i rimpatri con la giusta attenzione».