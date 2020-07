Il 12 luglio presso il Lido “Losciale” al Capitolo (Monopoli), si è svolta la “XXXVI Charter Night”, cerimonia del passaggio di campana alla guida del Leo Club. La presidenza del sodalizio, per l'anno 2020-2021, è stata affidata a Mirka Sarcinella, che prende così il posto ricoperto lo scorso anno da Mariangela Renna. Erano presenti all’evento numerose autorità Lionistiche: il presidente distrettuale per l’anno sociale 20/21 Lorenzo Demarco e tutti gli officers Lions e distrettuali, il Lions club Fasano host con il nuovo presidente per l’anno sociale 20/21 Madia Crovace, il Leo Advisor Rosalba Maggi e alcuni soci.

La serata è stata aperta dal cerimoniere uscente Leo Cedro che ha fatto ascoltare i vari inni e ricordato le finalità dei Leo. Rilevante è stato l’intervento dell’ex presidente Leo Ottavio Narracci, che ha donato al club un sagomato, risalente al 1985, raffigurante il logo Leo, conferitogli dall’allora presidente del Lions Club Ostuni. Dopo il discorso molto sentito della presidente uscente Renna, che, nonostante le mille difficoltà dettate dal COVID-19 e dal ricambio generazionale, ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti, è toccato al neo eletto Sarcinella prendere la parola.

«Il passaggio delle consegne è sempre un momento fondamentale del nostro club, quasi come un antico rito di passaggio, che racchiude in sé magia ed emozione. È un momento questo in cui passato, presente e futuro si uniscono, un momento che viene perfettamente ritratto nei due leoni simbolo del nostro club. Oggi inizia per noi una nuova pagina, con la consapevolezza di avere al mio fianco ragazzi e ragazze che non hanno paura di rischiare, che non temono le difficoltà. Diamoci la possibilità di costruire qualcosa di bello, di autentico, di servire in modo genuino e sincero, facciamo esperienze memorabili e soprattutto da condividere, viviamo l’associazionismo mettendo il divertimento e la nostra freschezza al primo posto, diamoci il coraggio di non perdere mai l’entusiasmo e di lottare per i nostri desideri», ha affermato la giovane presidente.

La neo-presidente Sarcinella ha infine presentato il suo direttivo: Past president Mariangela Renna; Vicepresidente Leo Cedro; tesoriere Federika Albanese, segretario Cinzia Palmisano, cerimoniere Giovanni Renna, addetto telematico Mario Granato e addetti stampa Dario Mancini e Flavio Orlando.