RSA “Rossini”, si procede alla contrattualizzazione dei posti autorizzati

La Giunta Regionale, lo scorso 30 giugno, ha approvato, tra le altre, la pre-intesa sottoscritta dalla RSA “Canonico Rossini” con i preposti uffici dell’Assessorato alla Sanità, già dallo scorso mese di febbraio.

Infatti, nell’ambito dell’adeguamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), la Giunta presieduta da Michele Emiliano, con DGR n. 1006/2020, ha provveduto all’accreditamento di nuove strutture socio – sanitarie residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, tra cui la RSA fasanese.

La Giunta Regionale ha, infatti, demandato ai Direttori Generali delle ASL territorialmente competenti la definitiva assegnazione dei posti letto convenzionati.

Nel caso della RSA “Rossini”, la citata DGR autorizza il Direttore Generale dell’ASL Brindisi, a procedere con la contrattualizzazione del 30% dei posti letto autorizzati, con decorrenza 1 luglio.

Dal 1 settembre, si procederà alla contrattualizzazione di un ulteriore 30% dei posti autorizzati, per un totale di 38 posti letto. Dal 1 gennaio 2021, invece, risulteranno convenzionati i restanti 26 posti letto, per un totale di 64 posti.

Si tratta, dunque, di uno straordinario provvedimento che consentirà alle nuove RSA accreditate, ma anche ai Centri Diurni che operano in campo socio – sanitario, di sostenere in maniera equilibrata i costi di gestione. Com’è noto, infatti, la retta pro-capite delle RSA pugliesi è stabilità (dalla Giunta Regionale, ndr) in € 2.800, il cui 50% è a carico del Sistema Sanitario Regionale.

Viva soddisfazione ha espresso Massimo Vinale, presidente dell’ASP Terra di Brindisi, a cui fa capo la RSA “Canonico Rossini”.

«La DGR n. 1006/2020 – ha dichiarato il Presidente Vinale – ci ripaga dei tanti sforzi amministrativi sinora compiuti: la fusione di due ASP (Latorre e Rossini, ndr), l’impegno per ottenere il possesso della struttura, gli stanziamenti per completarla definitivamente (strada di accesso, cucine, arredi, cromoterapia ecc., ndr), l’ottenimento dell’autorizzazione al funzionamento, l’avviamento in data 4 febbraio 2018, la gestione in disavanzo, l’adeguamento al RR 4/2019, la lotta preventiva al Covid - 19 ecc.; tutti temi che la Giunta Regionale, attraverso i vari uffici competenti (regionali e ASL BR, ndr) ha saputo apprezzare e, dunque, accreditare.

Un grazie istituzionale e personale – ha concluso Vinale – lo rivolgo al Presidente Michele Emiliano che, in più occasioni, si è voluto rendere personalmente conto dell’iter procedurale, ricevendomi in via Nazario Sauro l’8 agosto 2019 e visitando la nostra RSA in data 19 ottobre 2019.

Non ultimo - ha concluso il Presidente Vinale - un doveroso e sentito ringraziamento lo rivolgo al Consigliere Regionale Fabiano Amati che da sempre, instancabile, si è adoperato (sua la legge che ha convenzionato le RSA pubbliche col SSR) per rimuovere una strana anomalia che ha fatto sì che l’unica RSA pubblica dell’intera provincia di Brindisi, almeno sino al 30 giugno, ha operato senza i benefici del convenzionamento».

A quanto è dato sapere, la Direzione Amministrativa di via Gravinella è già al lavoro per formalizzare gli ultimi adempimenti, utili al definitivo convenzionamento con l’ASL di Brindisi.