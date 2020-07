Fasano “Comune pendolare”: le parole di protesta dell’associazione Studenti Renato Dell’Andro

«Sono passati una decina di giorni da quando veniva annunciato che sarebbe bastata una delibera della giunta regionale per deliberare il passaggio da "studente pendolare" a "studente fuori sede" per gli studenti di Fasano, Cisternino e Trani, ma ancora nulla si sa a riguardo».

Queste le parole di denuncia dell’associazione Studenti Renato Dell’Andro.

«Nel frattempo, il CdA Adisu ha deciso di non decidere, mettendo tutto in mano alla Regione. Questo comporta una serie di preoccupazioni e ansie per gli studenti in quanto, attualmente, possono presentare domanda ma non sanno ancora come la storia andrà a finire!

Cosa stanno aspettando la Regione ad emanare la delibera? Sembra che il diritto allo studio abbia una minore importanza rispetto ad altri settori.

Attendiamo una presa di posizione seria anche da parte del consigliere degli studenti Loporcaro, lo stesso che si vantava del fatto di aver reso nuovamente fuori sede gli studenti altamurani. Gli vogliamo ricordare che anche noi siamo studenti e anche noi meritiamo gli stessi diritti!

Speriamo che la situazione abbia un esito positivo il prima possibile».