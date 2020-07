Passaggio di consegna al Lions Club Fasano Host: Dina Crovace è il nuovo presidente

Donato Celeste si è congedato dalla carica ricoperta fino al 30 giugno con un emozionante discorso in cui ha elencato tutti quelli che sono stati i service e le attività svolte durante la sua presidenza, nonostante l’anno difficile causato dalla pandemia. Donato ha ringraziato tutti coloro che lo hanno supportato per il raggiungimento dei suoi risultati chiamando in causa soci, amici e parenti.

A prendere il suo posto per il nuovo anno sociale è Dina Crovace che sarà affiancata, oltre che dall’ex presidente, dal suo vicepresidente Giannicola D’Amico, il segretario Fulvio De Mattia, il tesoriere Lucia Sibilio, il cerimoniere Leonardo Potenza e tutti gli altri soci.

Hanno partecipato alla serata anche il governatore regionale uscente Roberto Burano Spagnulo e il consigliere regionale l’avvocato Fabiano Amati. La serata è stata caratterizzata anche dall’ingresso nel club di nuovi soci provenienti dal Lions Club di Monopoli.

La cerimonia si é conclusa con il consueto tocco di campana del nuovo presidente, che coprirà tale ruolo fino al 30 giugno 2021.

Di seguito vengono elencate tutte le attività svolte dal Lions Club Fasano Host durante l’anno sociale appena concluso (2019-2020), con Donato Celeste presidente del Club.

- 11 agosto, giornata dedicata al progetto “Viva Sofia” che verteva sulla disostruzione delle vie aeree e tecniche di rianimazione. Organizzato insieme al Lions Club Fasano Egnazia ed al Leo Club Fasano;

- 18 agosto, XV SERATA D’ESTATE LIONS con i club facenti parte del patto di amicizia, Fasano Host e Fasano Egnazia, Ostuni Host ed Ostuni Città Bianca, Bari e Ceglie Messapica, con il service destinato alla comunità di Bari;

- 12 settembre, presentazione del libro “Storia di un immigrato”, scritto dall’avvocato e scrittore Antonio Caiulo, di Brindisi, che tratta il tema molto attuale dell’immigrazione, accoglienza, accettazione dell’altro e dei propri limiti, in una società vorace ed a volte distruttiva;

- nel week end di sabato 28 e domenica 29, presso i campi da tennis della Selva di Fasano, si é svolto il XI° TROFEO di Tennis Giallo dell’Amicizia Lionistica, il cui ricavato è stato devoluto interamente al service dei cani guida;

- 4 ottobre, presso la sala di rappresentanza del Comune di Fasano, e dinanzi ad una platea gremita, é stato affrontato il tema di studio distrettuale, e di grande rilevanza AUTISMO: buone prassi, riabilitazione ed inserimento lavorativo, alla presenza del dott. Cesare Porcelli, neuropsichiatra infantile, del dott. Luca Schiavone, presidente di una cooperativa sociale e moderato dalla dott.ssa Marisa Solito, tecnico della riabilitazione psichiatrica.

- domenica 13 ottobre, visita guidata a Matera, la città dei sassi e capitale della cultura 2019;

- il 29 ottobre, festa in onore di Giovanni Custodero, grazie alla quale sono stati donati ben oltre € 2.000,00 per le cure mediche;

- il 7 novembre si è tenuto presso la sala consiliare del Comune di Fasano l’intermeeting con il Club di Fasano Egnazia, imperniato sul terzo settore;

- Il 10 novembre, in Piazza Ciaia a Fasano, in collaborazione con il Club di Fasano Egnazia, con il Leo Club e con la Croce Rossa di Fasano, é stato effettuato lo screening sul diabete;

- il 29, 30 novembre ed 1 dicembre, gemellaggio con il Club di Monza Duomo, tenutasi a Brianza, con visita all’autodromo di Monza, oltre che al centro cani guida di Limbiate, dove é stata consegnata personalmente la cifra raccolta dal torneo di tennis.

- domenica 15 dicembre, consueto pranzo degli Auguri di Natale, nella cornice di Masseria Conte, nella zona di Cisternino, con lotteria di beneficenza, con l’estrazione di 3 premi creati da un centro diurno del barese, a seguito di una personale donazione;

- consegna dei giocattoli a ben 37 bambini appartenenti a famiglie bisognose della nostra città;

- domenica 26 gennaio, presso l’hotel Torre Egnazia, organizzazione del torneo di burraco;

- sabato 22 febbraio, in collaborazione con il Lions Club Fasano Egnazia, partecipazione alla festa di carnevale, presso il ristorante il Fagiano;

Donazioni durante il periodo dell’emergenza sanitaria:

- donazione al distretto LIONS 108AB, oltre € 1.000,00 per l’acquisto di ventilatori, necessari a contrastare l’emergenza COVID_19;

- donazione di € 1.700,00 per 2 famiglie bisognose del territorio di Fasano;

- donazione di € 2.000,00 al market solidale, per aiutare le famiglie bisognose locali a seguito della grave situazione di emergenza.