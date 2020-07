Istituita una nuova Zona a Traffico Limitato a Torre Canne per valorizzarne il centro

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, comunica quanto segue:

«Nei giorni scorsi è stata istituita una nuova Zona a Traffico Limitato a Torre Canne. La chiusura alla circolazione, per fasce orarie, interessa il segmento di via del Faro tra via Lago di Lesina e via Trieste.

La pedonalizzazione di questo tratto stradale tutela i residenti e i villeggianti, e ha come obiettivo quello di aumentare la qualità della vita nei vicoli più suggestivi di Torre Canne, da sempre presi d’assalto dalle auto dei turisti occasionali.

A questa ordinanza di chiusura seguirà l'organizzazione di un'ampia ZTL nella parte centrale, dove sono presenti gli accessi al mare.

Abbiamo voluto avviare quest'anno la ZTL a Torre Canne per sperimentarla al meglio, anche sulla base di un confronto con i residenti e proprietari di case della frazione.

A questo proposito, nei prossimi giorni avvieremo la procedura di consegna di pass: gli aventi diritto potranno recarsi presso l'urban center, sempre in via del Faro a Torre Canne, da mercoledì 15 luglio a venerdì 31 luglio. L'ufficio sarà aperto di lunedì, martedì e venerdì dalle 8.00 alle 12.00; il mercoledì e il giovedì, oltre all'apertura mattutina, anche dalle 17.00 alle 19.00. L'iter delle richieste si svolgerà tutto nella sede di Torre Canne.

Nel frattempo, limiteremo l’accesso a via del Faro, da via Lago di Lesina a via Trieste, dal lunedì al venerdì dalle 19,00 alle 3,00 e il sabato e la domenica dalle 10,00 alle 3,00.

Da via Imperia il traffico sarà chiuso solo nei prefestivi e festivi sempre dalle 10,00 alle 3,00: cercheremo così di rendere la centralissima via del Faro un luogo dove tutti, anche i bambini, potranno passeggiare e rilassarsi sia a piedi che in bicicletta. La nostra idea è quella di proteggere Torre Canne e valorizzare il suo centro».