Kit raccolta differenziata: il Punto di Distribuzione aperto tutti i giorni

Da oggi, venerdì 10 luglio, il ritiro del kit per la raccolta differenziata, sarà più facile, grazie alle nuove date e i nuovi orari.

Presso il Punto di Distribuzione per la consegna delle attrezzature per la raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti solidi urbani, collocato in via Fratelli Rosselli a Fasano, nei locali dell'ex Tribunale, gli utenti potranno accedervi con il seguente calendario:

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00; dalle 16:00 alle 19:00 ;

; sabato e domenica dalla 9:00 alle 13:00.

Per effettuare il ritiro l’intestatario TARI dovrà portare con sé un documento di identità, la tessera sanitaria e una bolletta TARI.

Nei casi di impossibilità si può delegare una persona di fiducia. Si ricorda che, in ottemperanza alle regole sul distanziamento sociale legate all’emergenza da Covid-19, si accederà al Punto di Distribuzione uno per volta e muniti di mascherina.