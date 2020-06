“La bellezza ha un'altra velocità”: oggi la presentazione dello spot della Città di Fasano

Il Comune di Fasano ha realizzato uno spot istituzionale per promuovere in Italia e all’estero le bellezze del suo territorio e lo presenterà in conferenza stampa online sui suoi canali istituzionali oggi martedì 30 giugno, alle ore 18.

Lo spot celebra la bellezza e i piccoli gesti della quotidianità, lo stile di vita pugliese ad un’altra velocità, per godere ogni istante della vita e dell’esperienza turistica.

Si tratta di un’emotional-comedy di 90 secondi costruita su 8 storie in 8 location di pregio del territorio di Fasano.

L’elemento umano è alla base del racconto: cittadini e viaggiatori compiono azioni che evocano ricordi, gesti che fanno parte della quotidianità pugliese, esperienze che sono un valore aggiunto per l’esperienza di viaggio.

Tutto è basato sul concetto di turisto esperienziale: vivere con ritmi frenetici spesso porta a commettere errori, a non prestare attenzione e a non godere dell’importanza che ha ogni singolo momento della vacanza nella nostra città.

Vivere prendendo per sé il tempo giusto, invece, porta a valorizzare ogni attimo dell'esperienza di viaggio.

Perché una vita e un modo di fare turismo in maniera diversa è possibile, anche ad un’altra velocità.

Gli obiettivi del progetto di comunicazione sono:

premiare le bellezze del territorio, del patrimonio storico-culturale-paesaggistico e dell’architettura fasanese come palcoscenico di emozioni e persone;

mettere al centro le persone attraverso una comunicazione non più totalmente basata sulla bellezza dei luoghi, ma focalizzata su cittadini e viaggiatori, che all’interno del territorio trascorrono momenti importanti della loro esistenza e che sono il vero valore aggiunto del turismo;

valorizzare l’importanza del turismo lento e sostenibile, che va a pari passo con la qualità della vita e dell’offerta turistica di alto livello per la quale il territorio di Fasano è conosciuto in tutto il mondo;

dare valore a nuove forme di turismo alternative a quelle standard e stereotipate, anche in tendenza con i nuovi scenari di mercato post-covid, con riferimento all’ambiente, alle sue caratteristiche, alle masserie, agli agriturismi e al paesaggio;

prendere in considerazione diversi target di utenti a livello internazionale attraverso messaggi di uguaglianza e parità che sottendono lo spot in ogni suo aspetto.

Un turismo che a Fasano si traduce, da sempre, in qualità della vita. Una qualità per la quale il territorio di Fasano è conosciuto in tutto il mondo.

La conferenza stampa di presentazione del video promozionale sarà trasmessa in diretta sulla Pagina Facebook istituzionale “Città di Fasano”, al seguente link: https://www.facebook.com/ComunediFasano .