Al via gli interventi di disinfestazione a Fasano

Con l’arrivo dell’estate riprendono le attività di disinfezione e disinfettazione effettuate dalla Gialplast la ditta che cura il servizio di igiene urbana.

«Con l’arrivo dell’estate riprende l’attività per tenere sotto controllo la proliferazione di insetti fastidiosi e delle loro larve - dichiara Gianluca Cisternino, assessore all’Ecologia - Anche quest’anno abbiamo incaricato la ditta che cura il servizio di igiene urbana affinché intervenga per impedire che mosche, zanzare, topi e blatte possano, con l’aumento della temperatura, creare fastidio a cittadini, villeggianti e turisti. Anzi – afferma l’assessore – l’amministrazione comunale sarà particolarmente attenta al corretto e puntuale adempimento di tale attività divenuta particolarmente importante e necessaria in questa fase di ripresa delle attività produttive e sociali dopo il blocco dovuto all’epidemia da Covid-19.

Gli interventi – conclude l’assessore Gianluca Cisternino – si susseguiranno per tutta l’estate, già a partire da subito, su tutto il territorio comunale».

Di seguito il calendario degli interventi programmati:

- 25/06/2020 ANTIBLATTE

- 29/06/2020 ANTILARVALE

- 29-30/06/2020 DISINFESTAZIONE ANTIALARE

- 06-07/07/2020 DISINFESTAZIONE ANTIALARE

- 09/07/2020 ANTILARVALE

- 09/07/2020 DERATIZZAZIONE

- 13-14/07/020 DISINFESTAZIONE ANTIALARE

- 27-28/07/020 DISINFESTAZIONE ANTIALARE

- 30/07/2020 DERATIZZAZIONE

- 30/07/2020 ANTIBLATTE

- 10/08/2020 ANTILARVALE

- 10/08/2020 DERATIZZAZIONE

- 10-11/08/2020 DISINFESTAZIONE ANTIALARE

- 17-18/08/2020 DISINFESTAZIONE ANTIALARE

- 24/08/2020 DERATIZZAZIONE

- 24-25/08/2020 DISINFESTAZIONE ANTIALARE

- 31/08/2020 ANTIBLATTE

- 02/09/2020 DERATIZZAZIONE

- 07-08/09/2020 DISINFESTAZIONE ANTIALARE

- 14-15/09/2020 DISINFESTAZIONE ANTIALARE

- 16/09/2020 ANTIBLATTE

- 25/09/2020 DERATIZZAZIONE

- 28-29/09/2020 DISINFESTAZIONE ANTIALARE