«Sono passati un po' di mesi da quando – dichiara l’associazione U’mbracchie - esprimevamo apprezzamento per l’intervento di sostituzione delle vecchie lampade presenti nei Portici delle Teresiane con le lampade a Led a luce calda. In tale occasione, si sollecitava l’amministrazione a completare l’opera di sostituzione di tutti i corpi illuminanti presenti nei corsi principali (C.so V. Emanuele e C.so Garibaldi), ormai di fatto fuori uso o tetramente illuminanti. Inoltre, si chiedeva una implementazione degli stessi, non appena possibile, per creare un “tappeto di luce” capace di abbellire ed esaltare i due corsi.

Con la ripresa dell’attività lavorativa nel post-Covid-19, ci rivolgiamo al solerte assessore ai Lavori Pubblici Pagnelli per conoscere la data esatta entro la quale sarà possibile apprezzare questo ulteriore intervento di sostituzione dei punti luce nei due corsi.

Inoltre, approfittando dell’attenzione dedicataci, chiediamo allo stesso assessore di provvedere a dare decoro all’atrio del Balì in stato di abbandono e, soprattutto, “salvarlo” dagli ingombranti ed inguardabili radiatori esterni per la climatizzazione degli uffici che deturpano il prospetto dell’atrio. Si chiede, in particolare, che siano eliminati e collocati sul lastrico solare in maniera che non siano visibili; inoltre si chiede la tinteggiatura omogenea, rigorosamente bianca, di tutte le facciate di proprietà comunale che ivi si affacciano, dando una uniforme colorazione anche agli infissi, oggi variopinti.

Per finire, sollecitiamo la rimozione di orrende fioriere rotte ed affastellate, collocate da ignoti (?) in via Ciaia.

Piccoli interventi di manutenzione, in fondo. Ripartiamo da questi, subito, senza perde altro tempo, e da innumerevoli altri piccoli interventi di decoro e abbellimento, in attesa di realizzare le grandi opere, come per esempio: riqualificazione di Piazza mercato Vecchio, area a parcheggio nei presi dell’ex Tribunale ecc.».