Fasano: inaugurato l’Info Point Dante Alighieri Formazione

Una grande notizia per la città di Fasano: l’Ente di Formazione Dante Alighieri ha inaugurato un Info Point in Corso Vittorio Emanuele, 72.

Il progetto rientra nel generale piano di ripartenza di Fasano nella Fase 3, pertanto l’iniziativa è sposata dall’Amministrazione comunale, la quale ha concesso l’ubicazione fisica del centro-informazione in un importante immobile comunale, ridandogli in tal modo vita e lustro. Si apre così una nuova opportunità per il nostro territorio in un periodo difficile e di ripartenza!

Nella giornata di ieri si è tenuto sui canali social un convegno pubblico, “Nuove opportunità lavorative post Covid-19”, durante il quale gli enti che hanno sposato e promosso l’iniziativa negli scorsi mesi, hanno discusso sulle possibilità di sviluppo economico-occupazionale post Covid-19, nonché sulle nuove opportunità lavorative e formative dedicate ai giovani, considerate come alcune delle questioni più urgenti registrate attualmente nel nostro Paese.

L’evento è stato moderato da Nicola Ingrosso ed ha visto l’intervento di rappresentanti del mondo istituzionale e imprenditoriale. A presentare il progetto dell’Info Point Dante Alighieri è stato lo stesso Direttore dell’organismo formativo accreditato Dante Alighieri, Giuseppe Pagnelli, il quale ha siglato il suo discorso con un’espressione quanto mai significativa “Dopo la crisi nascono le possibilità, pertanto dobbiamo pensare al presente e al contempo progettare il futuro”. Dunque, per scardinare la demotivazione generale, il nuovo Info Point si pone come mission l’erogazione di un insieme di attività e percorsi gratuiti, destinati a coloro che necessitano di un’occupazione lavorativa. Basandosi sul Piano Ministeriale di Garanzia Giovani delle politiche attive si creeranno una serie di opportunità in favore dei non-occupati, reinserendo questi ultimi nel mondo del lavoro e rispondendo al contempo alle esigenze delle diverse aziende: si delineerà, insomma, uno scambio continuo fra domanda e offerta!

Inoltre, in tale progetto l’Info Point Dante Alighieri Formazione si muoverà in collaborazione con l’ARPAL-Puglia (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro-Puglia), l’ente strutturale attraverso il quale la nostra Regione incrocia domanda e offerta di lavoro e garantisce l’erogazione di servizi per l’impiego. Inoltre, vi sarà l’attuazione di un progetto nazionale di micro credito, una vera e propria Start-up in favore delle aziende, mediante la quale le diverse realtà imprenditoriali potranno usufruire di finanziamenti a Tasso Zero per accompagnare i giovani under 30 in percorsi di formazione e specializzazione gratuita (circa 80 ore da distribuire tra attività propedeutica e mirata).

A tale progetto si sono collegate le parole di Francesco Joseph Pagnelli, coordinatore “Agenzia per il Lavoro” di Fasano, il quale ha affermato che l’attività del nuovo Info-Point si baserà essenzialmente sul doppio principio dell’informazione-formazione, nonché su strumenti occupazionali messi in atto da ARPAL, Regione Puglia e Amministrazione Comunale, e destinati tanto ai privati, ossia giovani disoccupati, quanto alle diverse aziende con le quali la stessa ARPAL collabora costantemente.

Sono intervenuti alla video conference alcune voci del mondo politico locale, tra cui il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, l’assessore con delega alla pubblica istruzione, Cinzia Caroli, l’assessore con delega al demanio, al patrimonio e allo sport, Giuseppe Galeota, nonché il Presidente del Comitato SEPAC Task Force Regione Puglia, Leo Caroli. I diversi rappresentanti hanno salutato con grande plauso l’iniziativa adottata dalla Dante Alighieri Formazione, promuovendo una riflessione sui futuri modelli di sviluppo, ai quali la stessa politica locale e regionale deve prestare particolare attenzione. L’idea comune è quella di ritenere l’Info-Point l’epicentro da cui possa nascere una formazione di qualità, nonché nuove ed interessanti opportunità di lavoro post Covid.

Dunque, l’iniziativa messa in atto si prefigge di garantire una ripresa socio-economica del paese ed un ritorno a quella serenità e a quella dignità che solo il lavoro può garantire. “Si tratta di una sfida innovativa per le politiche attive da assumere come exemplum”, afferma Leo Caroli.

Quando ripartono le attività, ripartono anche le assunzioni, il lavoro… e la vita!