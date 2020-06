Coronavirus, il Rotary dona alle scuole di Fasano colonnine per gel igienizzante e guanti

Quaranta colonnine in legno porta-dispenser per gel igienizzante e guanti monouso saranno donate a tutte le scuole di Fasano e Locorotondo dal Rotary Club: una piccola iniziativa per contribuire al ritorno alla normalità del settore che ha più risentito del blocco delle attività per la pandemia da Covid. Le prime colonnine (una per ogni piano degli edifici scolastici) saranno consegnate oggi dal presidente del Rotary Club Maximiliano Galizia ai dirigenti scolastici dell’istituto Salvemini, Maria Convertino, e del liceo Da Vinci, Stella Carparelli, alla presenza dell’assessore comunale Cinzia De Carolis.

È stato scelto di dare la precedenza agli istituti superiori che per primi vedranno il ritorno a scuola degli studenti per gli esami di maturità. A seguire le colonnine saranno consegnate alle scuole di ogni ordine e grado di Fasano, Locorotondo e Cisternino.

L’iniziativa rientra in quelle della “Giornata dei rotariani” che si celebrerà sabato 13 in tutta la Puglia e la Basilicata su impulso del governatore del distretto 2120, Sergio Sernia. Ognuno dei 57 Club del Distretto metterà in atto un’azione di servizio nel proprio territorio per famiglie in difficoltà, scuole, ospedali per rilanciare una vita all’insegna della normalità.

La presidente entrante del Club, la preside Titti Ferrara, ha assicurato che l’impegno del Rotary per la scuola proseguirà anche in autunno con iniziative per agevolare un sereno ritorno nelle aule degli studenti».