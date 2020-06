Prorogato l’utilizzo dei buoni spesa: entro e non oltre la fine di giugno

«Durante la prima decade di aprile 2020 sono stati consegnati dei buoni spesa a circa 1300 nuclei familiari per un totale di 334.000 euro stanziati dal Governo. I termini utili per utilizzare questi buoni sono scaduti lo scorso 31 maggio 2020, ma c’è ancora qualche nucleo familiare che ne è ancora in possesso».

A dichiararlo è l’assessore alle Politiche Sociali Angela Carrieri.

«Invito, dunque, tutti gli esercenti, che ringrazio per la professionalità e disponibilità dimostrata in questi mesi, a continuare ad accettare i buoni spesa ed esorto i beneficiari che ne sono ancora in possesso, di utilizzarli entro e non oltre il 30 giugno 2020.

Approfitto anche per ricordare ai cittadini in difficoltà che è ancora attivo il numero per la consegna dei pacchi viveri: è possibile richiedere il pacco, previo colloquio con l’assistente sociale di competenza che ne valuterà i requisiti, al numero 080/4394298 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 (Il numero non sarà attivo solo nella giornata di lunedì 15 giugno).

Come amministrazione, continuiamo il nostro lavoro a sostegno dei cittadini, tanto è stato fatto, molto c’è ancora da fare, ma insieme, attraverso il dialogo e l’ascolto, possiamo fare la differenza».