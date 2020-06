È stato presentato dall'Amministrazione Comunale di Fasano (assessorato al turismo) e dall'associazione del comparto extralberghiero "2b in Fasano", presso la splendida cornice di Masseria San Martino, un progetto di promozione del territorio e dell'ospitalità extralberghiera, da sempre ispirata ai principi di qualità, cura del dettaglio, garbo ed eleganza.



«Di particolare attualità in questi giorni di riapertura di tante strutture e di ripresa dei flussi turistici -afferma l'assessore al turismo Cinzia Caroli- il tema della sicurezza. Amministrazione comunale e gestori delle strutture ricettive, adesso più che mai, devono essere pronti a rassicurare il turista che scelga di soggiornare presso le strutture presenti sul territorio di Fasano, chiarendo e comunicando con puntualità gli standard di sicurezza che si è in grado di offrire in linea con le direttive dettate dal Governo e vista la situazione di emergenza che stiamo vivendo.

Si tratta di avviare un processo virtuoso in cui i gestori del comparto extralberghiero sentano di avere l'Amministrazione al proprio fianco anche e soprattutto nei termini di lotta al sommerso a fronte di chi si impegna quotidianamente nel rispetto delle regole ed in nome della legalità e della sicurezza.

Il progetto prevede una serie di interventi a sostegno del settore, la creazione un logo che sia una sorta di sigillo di qualità in relazione agli standard di sicurezza che vengono garantiti e la creazione di un video dedicato proprio alla promozione di tutto il settore extralberghiero declinato nei quattro elementi che caratterizzano il nostro bel territorio: il mare, il sole, la terra e lo splendido cielo. Ringrazio l'amico e professionista Mimmo Capozzi che ha creato e presentato in maniera molto accattivante il logo dedicato a questo progetto, lavoro grafico che tengo a specificare, ha deciso di donare totalmente all'Ente Locale anche considerando il momento di difficoltà che stiamo attraversando».



Il Sindaco Francesco Zaccaria presente alla conferenza stampa ha dichiarato: «Ringrazio l'Associazione "2b in Fasano" per l'eccellente lavoro che stanno facendo. Per me è un vero piacere e un grande orgoglio dare forza e affiancare tutti coloro che si impegnano nel rispetto delle regole ed in nome della legalità accanto all' Amministrazione Comunale. E mi sento di dire ai turisti che arriveranno e che aspettiamo di stare sicuri -Stay safe- presso le strutture del territorio».

A breve sarà anche lanciato il video promozionale girato in alcune strutture di Fasano tra mare e collina.