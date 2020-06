Conferenza stampa su “Valorizzazione del territorio ed ospitalità extralberghiera”

Si svolgerà mercoledì 10 giugno alle ore 10.30 presso masseria San Martino a Pezze di Greco una conferenza stampa per presentare un progetto di valorizzazione del territorio e dell’ospitalità turistica all’interno delle piccole strutture extralberghiere.

Interverrà il sindaco, Francesco Zaccaria, l’assessore al turismo, Cinzia Caroli, la presidente dell'associazione “2B in Fasano”, Cinzia Capozza, con i gestori delle strutture extralberghiere consorziate in questo sodalizio.

«Illustreremo un progetto di valorizzazione del territorio e dell'ospitalità turistica all'interno delle piccole strutture extralberghiere – dichiara l’assessore Caroli - parleremo di standard di sicurezza e di garanzie per il turista che decida di soggiornare presso le nostre strutture. Descriveremo un progetto che l'amministrazione intende lanciare insieme alle strutture ricettive, utilizzando un sigillo di riconoscimento che verrà attribuito alle attività in linea con gli standard di sicurezza previsti».