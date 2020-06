La Festa Patronale 2020 è annullata causa Covid-19

Il presidente del Comitato Festa patronale, Giuseppe Ancona, e il priore di Fasano, don Sandro Ramirez, comunicano e confermano che per l'anno 2020 non sono in programma e non si svolgeranno i festeggiamenti in onore dei Santi patroni, San Giovanni Battista e la Madonna di Pozzo Faceto.

La salute e la sicurezza delle persone è e resta la priorità di tutti, anche della Chiesa, che già da qualche tempo ha comunicato tramite la Conferenza Episcopale Pugliese che le feste patronali e parrocchiali si limiteranno alle sole celebrazioni liturgiche al fine di evitare assembramenti possibili attraverso processioni, trasferimento pubblico di immagini sacre, fiaccolate o momenti di preghiera. Del resto il coronavirus è sempre in agguato e l'epidemia potrebbe riprendere vigore annullando i sacrifici fatti durante i mesi del blocco di ogni attività.

Per il 2020 non ci saranno luminare, processioni, bande, cantanti, bancarelle, fuochi d'artificio e tutti quegli elementi che fanno da contorno ai festeggiamenti in onore dei Santi Patroni.

Domenica 21 giugno in Chiesa Matrice saranno celebrate le messe alle 10.00, alle 11.30 e alle 19.30, con 150 posti disponibili per ogni celebrazione. La messa della sera sarà presieduta dal vescovo, mons. Giuseppe Favale. Per motivi di sicurezza e di salute pubblica, per evitare il contatto, le statue dei Santi Patroni rimarranno esposte dove sono normalmente in chiesa.

Purtroppo si dovrà rinunciare per quest'anno alla festa patronale così come è stata celebrata in passato, che, se ci saranno le condizioni, tornerà nel 2021; un anno di sacrificio per il bene di tutti che ci servirà a farcela sentire ancora di più nostra e che stimolerà ogni fasanese ad impegnarsi per rendere la festa ancora più bella e coinvolgente.