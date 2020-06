Coworking Fasano: disponibili voucher gratuiti finanziati dalla Regione Puglia

La sede del “Campus del Turismo Venti Venti”, la Masseria Notarangelo, insieme alla Dynamo Consulting è stata accreditata sede operativa di coworking: la condivisione di un ambiente di lavoro tra imprenditori autonomi che abbiano necessità di uno spazio e servizi da utilizzare per un periodo di tempo per i loro progetti.

Ecco subito una grande opportunità per i futuri coworker: un voucher del valore massimo di 2000 euro, che coprirà postazione e servizi dai 6 ai 12 mesi (form per manifestare il proprio interesse

I fruitori saranno tutti coloro che siano in possesso di partita Iva o intendano aprirla, che vogliano vivere il proprio lavoro in piena dinamicità e che vogliano confrontarsi con esperienze e conoscenze altrui. Questa soluzione diviene un ottimo strumento per dare visibilità alle proprie idee e creare una rete di supporti settoriali.

Ed è proprio in quest’ottica che la Regione Puglia ha attivato una serie di incentivi economici a sostegno dei professionisti che vogliono usufruire dell’ambiente di coworking, previa candidatura e progetto da inviare.

Luogo accreditato a tale progetto è la Masseria Notarangelo, struttura risalente al XVII secolo, immersa tra ulivi e quiete, che grazie alla sua storia, alla sua composizione strutturale singolare, diviene un posto unico e senza eguali. (link per richiedere informazioni)

Da una parte si ha l’iniziativa e l’inventiva imprenditoriale e, dall’altra parte si sfrutterà la potenzialità di una struttura storica che può continuare a essere fulcro di lavoro, idee e conoscenze. Il coworker fruirà di una postazione in open space e dei servizi base previsti (scrivania, Wi-Fi, stampante), a cui potranno essere aggiunti altri servizi (segreteria, utilizzo pc,…). La durata minima del contratto di locazione è di 6 mesi, per un massimo di 12 mesi.

Pronti ad accogliere tutti gli interessati, tutti coloro che vogliono mettersi in gioco, i quali avranno a disposizione un metodo che ha la finalizzazione di rilanciare la crescita economica e la valorizzazione dell’innovazione.

Per ricevere informazioni su una postazione di coworking compilare il seguente form (clicca qui) messo a disposizione dalla segreteria del Campus del Turismo e della Masseria Notarangelo.