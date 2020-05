Manifestazione in piazza Ciaia con l’associazione “2 GIUGNO 1678”

L’associazione “2 GIUGNO 1678”, senza fini di lucro, libera, apolitica e apartitica, nasce a Fasano per volontà di imprenditori, professionisti e cittadini del territorio pugliese di farsi portavoce dando voce comune amplificata alle difficoltà presenti sul territorio, accentuate da un periodo storico molto delicato a causa dell’emergenza sanitaria e che inevitabilmente si ripercuotono sull’intero tessuto economico e sociale locale, e di farsi promotori, uniti, di soluzioni nel valorizzare, tutelare e promuovere sia il patrimonio culturale ed ambientale Pugliese che il tessuto economico e sociale del territorio stesso attraverso progetti comuni in ambito turistico, ambientale, enogastronomico, culturale ed infrastrutturale.

L’associazione dà appuntamento a tutti i cittadini alla manifestazione pacifica e statica organizzata in collaborazione con movimento nazionale popolare in tutte le principali piazze d’Italia il 30 maggio 2020.

L’appuntamento su Fasano è fissato per le ore 10.00 di sabato 30 maggio in Piazza Ciaia.

Suddetta Manifestazione ha lo scopo di:

restituire al Popolo Italiano la reale Sovranità sancita nella nostra costituzione attraverso una votazione popolare per acclamazione al fine di costituire l’Assemblea Costituente e conseguentemente definire una nuova legge elettorale in linea con i principi costituzionali, utile per votare successivamente un nuovo parlamento, un nuovo governo e un nuovo capo dello Stato direttamente eletti dal popolo;

far rinascere la nostra economia coniando la moneta nazionale da distribuire alle famiglie senza reddito e alle micro, piccole e medie imprese per rilanciare le loro attività produttive

Alla manifestazione in oggetto ne seguiranno altre in ambito nazionale:

31 maggio 2020, ore 10.00 A Bari, piazza della Prefettura

2 e 3 giugno 2020, ore 14.00 A Roma, piazza del Popolo

Il Generale Antonio Pappalardo, Presidente del Movimento Gilet Arancioni, interverrà il 30 maggio alle ore 10,00 in Milano, alle ore 14,30 in Bergamo, il 31 maggio alle ore 10,00 in Bari e il 2 giugno alle ore 14,00 in Roma piazza del Popolo.