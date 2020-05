Torre Canne 2020, nasce il nuovo brand turistico della frazione fasanese

Torre Canne 2020. È il nuovo brand ufficiale della frazione fasanese che, in vista della imminente stagione turistica estiva, ha deciso di lanciare un progetto mirato alla promozione del territorio. Canali social, shooting fotografici su tutto il territorio ed un vero e proprio spot pubblicitario che sarà diffuso sul web nei prossimi giorni, interamente girato nella frazione fasanese. Il faro, il mare, le dune, le attività della frazione: tutto diventa scenografia di un'idea davvero innovativa. Un'idea nata dall'unione di circa 40 piccoli imprenditori della frazione - ristoratori, commercianti, operatori del turismo e dei servizi, etc. - che, a seguito del drammatico momento legato al lockdown imposto dal Governo per contenere la diffusione del Coronavirus, tentano di ripartire contando sulle loro forze. Per questo hanno deciso di autofinanziarsi e regalare a Torre Canne la visibilità che merita.

L'iniziativa, promossa dall'imprenditore locale Marco Cofano e affidata alla società fasanese "LDM Services & Communication", ha già registrato i primi importanti numeri. In poche ore la pagina Facebook ha totalizzato oltre 2 mila seguaci e decine di commenti di gente che si dice già intenzionata a prenotare le proprie vacanze nella frazione fasanese. Il fine, in fondo, è proprio quello: attirare turisti, rimettere il territorio fasanese al centro e riportarlo alla posizione che ha sempre occupato in tutta la Regione Puglia. Raccontare che la paura del Covid può essere superata rispettando le norme, frequentando i nostri luoghi in totale sicurezza, non dimenticandoci che qui c'è ancora tanto da scoprire. "La tua estate Italiana" infatti è il payoff del logo, realizzato pensando alle caratteristiche principali della frazione: il mare, lo scoglio, il faro, il tutto accerchiato da una romantica luna che termina a mo di canna da pesca. Un miscuglio di peculiarità e tradizioni locali, per una frazione che non si arrende e prova adesso a darsi il giusto slancio per riprendere il volo.