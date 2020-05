Convocato il prossimo consiglio comunale

Il consiglio comunale tornerà a riunirsi nell'apposita sala delle adunanze del Palazzo di Città in seduta straordinaria, a porte chiuse, adeguandoci a quanto previsto dai vari DPCM, il giorno 26 maggio 2020 alle ore 15,00 in prima convocazione per la trattazione degli argomenti di