Nuove richieste di sostegno ai Market Solidali: continua la campagna “La spesa che non pesa”

La rete de "Il Valore del Tempo - Market Solidali in rete", avviato grazie a Fondazione CON IL SUD, comunica che continua l’iniziativa solidale promossa dal programma “La spesa che non pesa” e che entro sabato 30 maggio, saranno pubblicate le graduatorie con le 30 famiglie residenti nei Comuni di Cisternino e Fasano che saranno ammesse alla nuova fase di sostegno.

Gli oltre 90 richiedenti hanno potuto ricevere informazioni e assistenza nella compilazione delle domande on-line dai Market Solidali di Cisternino e Fasano, oltre che da enti, patronati e uffici di settore. Le graduatorie, formulata sulla base dei criteri indicati dal regolamento e con codice pratica come identificativo dei richiedenti, saranno pubblicate entro il 30/05/2020 sul sito www.equoenonsolo.it, sui profili social del programma, presso le sedi dei Market, ma anche trasmesse agli enti che collaborano con il programma. Gli ammessi al sostegno saranno, quindi, contattati per il perfezionamento dell’iscrizione e per verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle domande di ammissione.

Il fatto che il numero di domande arrivate, sia notevolmente cresciuto rispetto al passato, dimostra che a causa dell’emergenza sanitaria, sono purtroppo aumentate le famiglie in crisi economica. Pertanto abbiamo bisogno di aiuto per sostenere più famiglie rispetto alle trenta previste dall’avviso

Grazie a nuove donazioni e risorse, potremo accogliere un nucleo familiare in più al mese, ogni qualvolta raggiungeranno un valore di €50,00. Per donare senza muoversi da casa, queste sono le coordinate bancarie dei partner responsabili della gestione dei market solidali:

Market Solidale Fasano: Cooperativa Sociale Equo e non Solo, IBAN: IT54I0542425800000001000311. Causale: Donazione Market Solidale Fasano.

Market Solidale Cisternino: A.P.S. Ideando, IBAN: IT65W0860779170001000724321. Causale: Donazione Market Solidale Cisternino.

Per chi invece scegliesse di donare buoni spesa, contanti o direttamente prodotti di prima necessità, potrà consegnarli presso i supermercati aderenti alla campagna “La spesa che non pesa”, la Bottega del Mondo del Commercio Equo Solidale in via Fogazzaro, 59 a Fasano e il Laboratorio Urbano “Jan-Net” in via XXIV Maggio a Cisternino.

Per maggiori informazioni è possibile contattarci anche via mail (marketsolidalefasano@gmail.com) o telefonicamente (Fasano: 3388525075 Francesco Trapani – Cisternino: 3403648955 Cosimina D’Errico).