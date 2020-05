Fasano sempre più green: nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici

«La Giunta municipale, nella sua ultima seduta, ha deliberato di stipulare un protocollo d'intesa con la società Be Charge, del gruppo Building Energy: è stata decisa la collocazione di ulteriori dieci stazioni di ricarica per veicoli elettrici su tutto il territorio comunale, centro e frazioni. Diventano così venti i punti di ricarica nel nostro Comune, già dotato di dieci stazioni Enel Energia installate due anni fa.

A dichiararlo è il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria.

«Building Energy è il terzo gruppo al mondo per fornitura di energie rinnovabili, e ha ideato un sistema di stazioni di ricarica intelligenti, dotate di tecnologie informatiche per il controllo e la gestione da remoto. Le stazioni Building Energy sono già presenti in città come Roma, Milano, Torino, Bologna, Treviso ed altri centri: il Gruppo si fa carico di tutti i costi d'acquisto, di connessione, di allaccio e manutenzione delle colonnine, oltre a quelli di fornitura dell'energia elettrica. Building Energy si occupa anche di tutte le pratiche amministrative e dei lavori di installazione, opere civili comprese.

Le postazioni sono disponibili e accessibili all'utenza h 24, tutti i giorni della settimana: l'individuazione dei punti dove saranno collocate avviene in accordo fra Comune e Società. Ringrazio l’assessore ai Lavori pubblici e alla Mobilità, Antonio Pagnelli, e il dirigente competente Rosa Belfiore per aver conseguito questo importante risultato.

Un Comune più moderno e sostenibile è infatti uno dei principali obiettivi dell'Amministrazione che mi onoro di guidare: le nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici sono un altro passo avanti in questa direzione».