Corretto conferimento dei rifiuti: presenti ecoinformatrici presso le isole ecologiche

Con l’avvicinarsi dell’estate e la riapertura delle seconde case saranno in tanti gli utenti che dovranno fare i conti con le regole di corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani introdotte dal nuovo servizio che ha preso avvio dallo scorso mese di gennaio.

Per aiutare chi ancora non è pratico in merito alle novità introdotte, da lunedì 25 maggio alcune ecoinformatrici, adeguatamente formate, saranno presenti nei pressi delle isole ecologiche informatizzate per spiegare ai cittadini come conferire correttamente per non incorrere in pesanti sanzioni amministrative e per non mandare all’aria gli ottimi risultati finora raggiunti, con la percentuale di raccolta differenziata porta a porta che ha superato l’80% nei mesi scorsi.

Il loro compito principale sarà quello di sensibilizzare la cittadinanza a non abbandonare i rifiuti, purtroppo ancora oggi una triste realtà a cui si assiste quotidianamente, con la Polizia Ecologica impegnata a scovare i responsabili di tali atti incivili.

Altro punto nodale su cui si basa il nuovo servizio è quello relativo all’utilizzo dei sacchi neri, completamente bandito per qualsiasi tipo di rifiuto. Infatti, non riciclabile e plastica vanno messi in buste semitrasparenti, l’organico va conferito con buste biodegradabili e compostabili, mentre carta e vetro vanno messi direttamente nell’apposito mastello.

Un altro aspetto su cui si concentrerà questa massiccia campagna di comunicazione concerne sfalci e potature che devono essere portati direttamente in Ecocentro oppure si può chiedere un ritiro domiciliare tramite prenotazione da effettuare ai seguenti numeri 800115888 oppure 3701037842.