Controlli della Polizia per le riaperture, Zaccaria: «Sono tutti risultati perfettamente in regola»

«In questa prima settimana di riaperture, la Polizia Locale sta effettuando i controlli di rito nelle attività commerciali. Data la delicatezza della fase che è appena cominciata è opportuno tenere alta la guardia e rispettare le regole».

A dichiararlo è il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria.

«A tal proposito, però, sono lieto di poter comunicare che finora non è stata comminata nessuna sanzione: tutti sono risultati perfettamente in regola.

Voglio che tutti i commercianti sappiano che possono riporre la massima fiducia nel corpo di Polizia Locale, soprattutto in questa nuova fase della nostra vita e, in particolare, della nostra "vita commerciale" che ci vede tutti impegnati, l'uno affianco all'altro, nell'applicare tante nuove prescrizioni per ripensare la funzionalità degli spazi delle attività commerciali a tutela della salute di tutti.

La Polizia Locale è al servizio dei cittadini e delle attività commerciali e la nostra amministrazione sta lavorando senza sosta affinché i commercianti possano ripartire di slancio, pur nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Governo.

In tal senso la Polizia Locale è a disposizione per fornire sempre tutti i chiarimenti necessari, soprattutto in questa fase di "nuovo inizio"».