Richiesta concessione suolo pubblico, mozione di De Mola e Di Bari per prorogare la scadenza

I consiglieri comunali Laura De Mola e Lello Di Bari hanno presentato una mozione con preghiera di discussione nella seduta del Consiglio comunale prevista per martedì 26 maggio 2020 in cui chiedono la proroga dei termini di scadenza per la presentazione di richiesta di concessione suolo pubblico ai commercianti.

Questo il testo della nota.

«Il Consiglio Comunale, premesso che:

con avviso pubblico apparso sul sito del Comune di Fasano, in data 22 maggio 2020, i titolari di esercizi di somministrazione sono stati informati della possibilità di inoltrare domande relative a nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, mediante istanza all'ufficio competente di codesto Ente, allegando la planimetria;

i suddetti esercenti sono stati invitati a presentare domanda nel più breve tempo possibile, a mezzo PEC entro il 26 maggio 2020, dunque a distanza di appena quattro giorni - comprensivi, tra l'altro, di weekend - dalla pubblicazione dell'avviso di cui in premessa;

appare inverosimile che in appena 72 ore, escluso il giorno festivo relativo alla domenica, gli esercenti abbiano potuto avere il tempo necessario per recuperare la documentazione richiesta (la planimetria, sovente non a disposizione dei commercianti ma al più dei loro consulenti, tecnici ovvero commercialisti), altresì di effettuare una personale piano di valutazione degli spazi da richiedere in concessione, al fine di una migliore organizzazione del lavoro;

seppur nell'avviso venga specificato che sarà possibile depositare le domande anche oltre la scadenza indicata, risulta evidente come il requisito temporale (ridotto al minimo) penalizzi fortemente chi, in un momento così complicato per la ripartenza delle attività commerciali, non risulti essere assolutamente pronto a depositare tale richiesta;

è quanto mai opportuno in questo momento storico, caratterizzato da profonde difficoltà per tutti gli esercenti fasanesi, andare incontro alle loro esigenze;

impegna il Sindaco e la Giunta

a prorogare la suddetta scadenza (prevista al 26 maggio 2020) al 3 giugno 2020 p.v., per dare a tutti l'opportunità di aderire all'avviso pubblicato da codesto Ente, in merito all'utilizzo di più suolo pubblico, evitando inopportune disparità tra i titolari degli esercizi commerciali aventi diritto».