Sabato 16 maggio, il Leo Club Fasano, guidato dal Presidente Mariangela Renna, ha deciso di dare il proprio contributo nella lotta all’emergenza del Covid-19.

Il Presidente infatti, accompagnato dal Referente Area Fame e Vice Presidente, si è recato presso “La Sanitaria” di Pezze di Greco della famiglia Decarolis per l’acquisto di prodotti per la cura del neonato, andando da beni alimentari a prodotti igienico-sanitari. La famiglia Decarolis, inoltre, nella persona di Mino, ha spontaneamente contribuito alla donazione di abbigliamento per neonati che si è aggiunta alla donazione del Club.

Nel pomeriggio poi, il Leo Club Fasano ha donato i prodotti acquistati all’organo della Croce Rossa Italiana della città , guidato dal Presidente Roberto Posado, che ha accolto con enorme entusiasmo la gentile offerta.

Il Presidente del Leo Club , Mariangela Renna a fine donazione ha dichiarato: «Oggi è stata una giornata emozionante: toccare con mano le necessità e rendersi utili nel proprio piccolo e con le proprie disponibilità, è sempre appagante».

Ancora una volta il Leo Club Fasano ha cercato di soddisfare le esigenze della propria città , sposando così anche l’iniziativa della ‘Spesa Ruggente’, attività promossa per contrastare le difficoltà causate dall’emergenza Covid-19.