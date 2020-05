Un tavolo tecnico per far ripartire le attività produttive a Fasano

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro finalizzato alla costituzione di un tavolo tecnico per ripensare alle attività produttive locali nella cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza Covid-19.

In modalità di videoconferenza, alla riunione hanno partecipato: la presidente di Confcommercio Brindisi, Annarita Montanaro, la presidente dell’associazione delle strutture extra-alberghiere di Fasano, Cinzia Capozza, i rappresentanti della ASL Brindisi, La Coldiretti con Floriana Fanizza, presidente di Donna Impresa Puglia, l'assessore alle Attività Produttive, Luana Amati e Beba Caldarazzo, dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Fasano.

L'iniziativa, promossa dall’assessore Amati, è finalizzata ad elaborare un protocollo operativo che stabilisca le regole e favorisca la ripartenza dell'economia in un territorio in cui sia le attività produttive che le peculiarità ambientali sono variegate e di diversa natura.

Dichiara l’assessore alle Attività Produttive: «Sebbene Governo e Regione si accingono a predisporre le linee guida della ripartenza, è necessario che sul nostro territorio queste vengano adeguate alla specifica realtà con la priorità di proteggere la salute dei cittadini e con l’obiettivo di far ripartire l'economia, affinché dalla pandemia non si arrivi alla morte delle imprese e al disagio economico degli operatori. L'idea è quella di creare un tavolo di lavoro con i rappresentanti dei vari ambiti produttivi per progetti finalizzati e condivisi tra enti pubblici, associazioni di categoria e operatori economici i quali saranno necessariamente coinvolti. In una situazione di emergenza senza precedenti è necessario un confronto e la partecipazione di tutti inaugurando un nuovo metodo operativo che trasformi l'emergenza in opportunità al fine di percorrere strade nuove, condividendo strategie che possano diventare occasione di ripresa e di sviluppo economico».

Il prossimo incontro si svolgerà lunedì 18 maggio quando saranno ufficializzate scelte e protocolli da parte del Governo e della Regione, consentendo di entrare nella fase operativa di questa idea.