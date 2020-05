RSA “Canonico Rossini”: anche il secondo esame orofaringeo è risultato negativo al COVID-19

Pochi minuti fa, il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica (DISP) dell’ASL di Brindisi, per le vie brevi, ha comunicato che anche il secondo esame orofaringeo effettuato su tutti gli operatori in servizio e sugli Anziani ospiti della RSA “Canonico Rossini” è risultato negativo al COVID - 19. I 4 OSS risultati “positivi asintomatici” al primo tampone continuano il loro isolamento domiciliare, sempre monitorati dai preposti servizi ASL. Il loro stato di salute resta buono. Ovviamente, anche il personale chiamato alle sostituzioni, prima di prendere servizio, è stato, tempestivamente, sottoposto al “doppio tampone”, il cui risultato ha confermato la loro negatività al coronavirus. Anche per tale ragione ringraziamo il DISP dell’ASL BR che si è sempre mostrato collaborativo e disponibile, anche nelle ore notturne (sic!).

Sebbene la notizia sia assai positiva, in RSA la guardia resta altissima, attesi i rischi connessi alla cosiddetta “Fase 2”. In queste ore, Direzione Sanitaria e Direzione Amministrativa della RSA “Rossini” stanno approntando una “modalità di visita di prossimità” dei soli parenti, fatte salve le necessarie misure di sicurezza. Infatti, privare gli Anziani degli affetti più cari, per lungo tempo, comporta ulteriori problemi, meno drammatici del COVID – 19, ma sicuramente importanti e da affrontare con interventi di natura psico – sociale che, necessariamente, devono prevedere il coinvolgimento attivo dei familiari. Ai congiunti dei nostri cari Anziani va il nostro sentito ringraziamento per la fiducia sempre accordataci, anche e soprattutto nei momenti più difficili. Medesimi sentimenti di gratitudine sono estesi a tutto il personale in servizio e a quello costretto a casa. Senza i loro sacrifici, non racconteremmo la stessa storia.

La doppia negatività al tampone del personale in servizio e degli Anziani ospiti, mette la nostra RSA, nel pieno rispetto delle disposizioni del Dipartimento della Salute della Regione Puglia, di poter accogliere nuovi ospiti (NO COVID), secondo i previsti protocolli. Chi avesse bisogno di ulteriori informazioni in merito può scrivere a info@aspterradibrindisi.it o telefonare al 080/4383590 oppure al 080/4413131.

Si coglie, inoltre, l’occasione per ringraziare la Protezione Civile di Palazzo di Città, l’Ordine degli Infermieri Professionali della Provincia di Brindisi e il Comitato cittadino della Croce Rossa Italiana per la solidarietà mostrataci in questi giorni: mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, gel sanitari igienizzanti sono stati donati alla nostra struttura, con la discrezione di chi ha solo a cuore la salute degli anziani e degli operatori tutti.