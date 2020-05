Pronti a sfogliare IlMagOnline di maggio?

Maggio, il mese “delle rose, delle spose, delle mamme” …e della fase 2!

Sono passati pochi giorni dall’inizio di questo nuovo capitolo della vita ai tempi del coronavirus e tante sono le riflessioni e gli spunti da sviluppare. Cosa è cambiato? Come siamo cambiati? Come abbiamo affrontato questo periodo? E cosa ci aspetta?

Ogni argomento, per quanto affrontato e rivisitato, assume una luce diversa, spinge a nuove considerazioni.

E allora, parlando di scuola con la nostra Giusy Gatti Perlangeli, potremo vedere come la pandemia abbia rivoluzionato il modo di essere docenti e studenti. Scopriremo come l’innovazione può mettersi al nostro servizio per contrastare Covid-19, nella rubrica Balab. Passeremo in rassegna i nostri “luoghi del cuore”, oggi più amati che mai, da valorizzare e proteggere grazie ai progetti del FAI.

E poi continueremo con le amatissime incursioni fra i miti e le leggende della terra di Puglia, vi proporremo i pensieri di Beniamino Attoma Pepe in Wikibenia e i suggerimenti di Annalisa Zaccaria per uno stile di vita più sostenibile, nella rubrica Semente, condivideremo le nostre “chiacchierate” in tema di salute fisica, di clima, di sport, di Lego e libri...

Insomma anche questo mese non ci resta che invitarvi a scoprire le tante occasioni di confronto …a portata di click (clicca qui per aprire IlMagOnline)!