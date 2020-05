Formazione online: scopri l'elenco completo dei corsi gratuiti proposti dalla Dante Alighieri

L’Associazione Dante Alighieri, capofila dell’ATS NoNeet, in accordo con la Regione Puglia, dà il via alla Formazione a Distanza per i corsi gratuiti del programma Garanzia Giovani.

Per seguire le lezioni servirà una connessione internet, un pc o un tablet. Inoltre i partecipanti al corso potranno ottenere un bonus di frequenza del valore massimo di €300.

I corsi, rivolti a giovani Under 30 che non studiano e non lavorano, abbracciano diversi settori e sono i seguenti:

Strumenti e linguaggi del social media marketing & digital branding

Promozione del territorio pugliese attraverso le produzioni tipiche

Programmazione e sviluppo software

Gestione dei flussi aziendali e mansioni di segreteria

Competenze base per navigator

Cad 2d/3d

Attività e procedure amministrative di base

Tecniche di gestione della contabilità

Procedure di assistenza familiare

Preparazione pizze e prodotti affini

Controllo della contabilità di magazzino

Addetto all’approvvigionamento ed alla conservazione delle materie prime

Tecniche di vendita e allestimento vetrine

Progettazione, organizzazione e animazione di eventi

Tecniche di cucina e pasticceria

Corso di segreteria e accoglienza turistica

Gestione 4.0 delle risorse umane

Paghe e contributi

Strumenti operativi per il tutor formativo

Call center e assistenza clienti

Tecniche di assistenza all’infanzia

Segreteria di studio medico

Sala e ricevimento

Marketing ed e-commerce

Web design

Corso di wedding planner

Management dello sport e del turismo sportivo

Inglese per le aziende innovative 1

Pasticceria salata e finger food

Inglese per le aziende innovative 2

Informatica e digitale

Grafica fotografia e video editing

Gestione e strategia per l’impresa innovativa

Corso introduttivo al project management

Corso base di LIS (lingua dei segni italiana) - 1 livello

Esperto in metallurgia, tecnologie di saldatura e processi di fabbricazione

Comunicare in lingua spagnola

Bartending: l’arte della mixology

Videomaker youtuber

Corso per la preparazione della certificazione informatica

Per maggiori informazioni invia un messaggio Whatsapp al numero 3884977972 o chiama lo 0808761123