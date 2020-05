Market Solidali, riaperte le iscrizioni

Il programma di rete "Il Valore del Tempo - Market Solidali in rete" comunica che, fino al 22 maggio, saranno aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla nuova fase di sostegno, che permetterà a 30 famiglie residenti nei Comuni di Cisternino e Fasano, con un ISEE non superiore ad €. 8.000,00, di usufruire dei servizi dei Market Solidali del programma.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente on-line attraverso il sito www.equoenonsolo.it, dove è anche possibile consultare e scaricare la guida di compilazione della domanda, l’avviso pubblico e il regolamento di funzionamento dei Market.

Oltre che dagli enti, dai patronati e dagli uffici preposti, gli aventi diritto potranno ricevere informazioni o assistenza nella compilazione della domanda, previo appuntamento, anche presso i Market Solidali. A Fasano il lunedì e il giovedì dalle ore 18,00 alle 20,00 (338.8525075) e a Cisternino il mercoledì e il venerdì dalle ore 17,00 alle 19,00 (340.3648955)

Per garantire la massima diffusione dell’avviso, nei giorni scorsi, il programma ha anche provveduto ad informare amministrazioni, enti e patronati dei contenuti, delle modalità, dei tempi di presentazione delle domande e della pubblicazione della graduatoria dei beneficiari. La graduatoria, formulata sulla base dei criteri indicati dal regolamento e con codice pratica come identificativo dei richiedenti, sarà pubblicata entro il 30/05/2020 sul sito www.equoenonsolo.it, presso le sedi dei Market, e trasmessa agli enti che collaborano con il programma. Gli ammessi al sostegno saranno poi contattati dal programma per il perfezionamento dell’iscrizione e per verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle domande di ammissione.

I Market Solidali della rete sono ubicati a Cisternino in via XXIV Maggio, 6 presso il Laboratorio Urbano “Jan-net” e a Fasano nella nuova sede di via Conversano 8. Avviati con il sostegno di Fondazione CON IL SUD, sono operativi grazie ai volontari della rete che controllano l’approvvigionamento delle merci e il loro stato, alla generosità dei cittadini e delle aziende che con le loro donazioni contribuiscono ad incrementarne le risorse e alla disponibilità dei fornitori che, oltre alla loro collaborazione, offrono condizioni d’acquisto particolarmente favorevoli.